Έξι μήνες πριν από την εφαρμογή των αμερικανικών κυρώσεων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, οι Βρυξέλλες κρατούν ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου με την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, διαμηνύουν ότι είναι έτοιμες να λάβουν μέτρα για να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει βαθιά λυπηρή την ανακοίνωση των ΗΠΑ και επαναβεβαιώνει τη σταθερή στήριξη της ΕΕ στο Δικαστήριο. Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής τοποθέτησης βρίσκονται η ανεξαρτησία του και η δυνατότητά του να διερευνά και να διώκει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το εξάμηνο που αφήνει χώρο στη διπλωματία

«Καθώς προβλέπεται καθυστέρηση έξι μηνών πριν από την εφαρμογή των μέτρων, υπάρχει περιθώριο για διάλογο», αναφέρει η Κομισιόν.

Το διάστημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία του Δικαστηρίου. Σύμφωνα με το Associated Press, τα αμερικανικά μέτρα προβλέπουν εξάμηνη προθεσμία για να τερματίσουν τις συναλλαγές τους με αυτό οι αμερικανικές εταιρείες και ιδιώτες που συνεργάζονται μαζί του.

Η ευρωπαϊκή απάντηση συνδυάζει, επομένως, την αναζήτηση διαλόγου με τη δέσμευση για πρακτική στήριξη, εφόσον οι κυρώσεις προχωρήσουν.

«Όλα τα αναγκαία μέτρα», χωρίς συγκεκριμένες ανακοινώσεις

Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα συνεργαστεί στενά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά και με τα 125 κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό της Ρώμης, ώστε να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία του.

Παράλληλα, τονίζει ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα», τόσο για τη συνέχιση των ερευνών και των διώξεων όσο και για την προστασία των συμφερόντων των ευρωπαϊκών οικονομικών φορέων στην ενιαία αγορά. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, πάντως, δεν εξειδικεύει ποια θα είναι αυτά τα μέτρα.

Το ίδιο το Δικαστήριο απορρίπτει τις κυρώσεις

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο απορρίπτει έντονα τα αμερικανικά μέτρα, υπογραμμίζοντας ότι στρέφονται εναντίον ενός ανεξάρτητου δικαστικού θεσμού. Υπενθυμίζει ότι η αποστολή του, όπως του έχει ανατεθεί από τα συμβαλλόμενα κράτη, περιλαμβάνει τη διερεύνηση και δίωξη γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου και του εγκλήματος της επίθεσης.

Για τις Βρυξέλλες, το ζητούμενο πλέον είναι να μετατραπεί η πολιτική στήριξη σε εγγύηση ότι το Δικαστήριο θα μπορεί να λειτουργεί. Το εξάμηνο περιθώριο αφήνει χρόνο για συνεννόηση, αλλά και για προετοιμασία απέναντι στις πρακτικές συνέπειες των κυρώσεων.