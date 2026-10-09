Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να κερδίσει το κόμμα του τις ενδιάμεσες εκλογές και μάλιστα τονίζει στους ψηφοφόρους τις ψηφοθηρικές μεθόδους που χρησιμοποιεί. Μετά την ανακοίνωση ότι δεν θα υπάρξει νέος πόλεμος στο Ιράν μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών, ανήγειρε άγαλμα του Κολόμβου.

Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε άγαλμα του εξερευνητή, ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων, στον χώρο του προεδρικού συγκροτήματος, σύμφωνα με αρκετούς από τους προσκεκλημένους που μίλησαν στη Washington Post.

Στόχος είναι να κερδίσει την ψήφο των Αμερικανών ιταλικής καταγωγής, κάτι που επισήμανε και ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του.

«Οι Ιταλοί είναι πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Να το θυμάστε όταν πηγαίνετε στις κάλπες: επανέφερα την Ημέρα του Κολόμβου», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι Ρεπουμπλικάνοι καταγράφουν μειωμένα ποσοστά, με μέλη του κόμματος, ακόμη και βουλευτές, να επικρίνουν επισήμως τον Τραμπ, ιδιαιτέρως όσους κινδυνεύουν να μην επανεκλεγούν στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση.