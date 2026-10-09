Το Ανώτατο Δικαστήριο κράτησε τη Λίζα Κουκ στη θέση της στην ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) των ΗΠΑ, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται. Αυτή τη φορά συγκροτεί επιτροπή έρευνας και την καλεί στον Λευκό Οίκο, αναζητώντας έρεισμα για την απομάκρυνσή της από το διοικητικό συμβούλιο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Η νέα κίνηση του προέδρου των ΗΠΑ αφορά καταγγελίες για ψευδείς δηλώσεις σε έγγραφα στεγαστικών δανείων, τις οποίες η Κουκ αρνείται. Το προεδρικό υπόμνημα, με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου, προβλέπει ακρόαση με φυσική παρουσία στις 5 Νοεμβρίου, στον Λευκό Οίκο, διάρκειας έως τεσσάρων ωρών.

Τέσσερις ώρες πίσω από κλειστές πόρτες

Η επιτροπή καλείται να εξετάσει τα στοιχεία και να εισηγηθεί στον Τραμπ εάν συντρέχει λόγος απομάκρυνσης της Κουκ. Η ακρόαση θα είναι κλειστή για το κοινό, αλλά θα τηρηθούν πρακτικά.

Το υπόμνημα προβλέπει ότι η αξιωματούχος θα λάβει εκ των προτέρων τα στοιχεία που εξετάζονται και θα μπορεί να παρουσιάσει επιχειρήματα, έγγραφα και γραπτές μαρτυρικές καταθέσεις, με τη συνδρομή νομικού συμβούλου. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει συμπληρωματική γραπτή τοποθέτηση έως τις 10 Νοεμβρίου, πριν από την τελική εισήγηση της επιτροπής.

Οι δικηγόροι της απαντούν ότι δεν υπάρχει υπόθεση απάτης

Η πλευρά της Κουκ επιμένει ότι οι καταγγελίες δεν δικαιολογούν την απομάκρυνσή της. Οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι, εφόσον η διαδικασία είναι έστω και στοιχειωδώς αντικειμενική, θα αποδείξει πως δεν διέπραξε απάτη σε στεγαστικά δάνεια και δεν υπάρχει βάση για την απόλυσή της.

Η Κουκ, η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρετεί στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά για την υπόθεση. Οι καταγγελίες παραμένουν αμφισβητούμενες και δεν αποτελούν δικαστική διαπίστωση ενοχής.

Το δικαστικό εμπόδιο και η νέα προσπάθεια

Ο Τραμπ είχε επιχειρήσει να την απομακρύνει ήδη από το 2025. Τον Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν επέτρεψε την απόλυσή της, διατηρώντας την στη θέση της και παραπέμποντας την υπόθεση εκ νέου σε ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο.

H απόφαση άφηνε περιθώριο νέας προσπάθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η Κουκ θα ενημερωνόταν κατάλληλα και θα είχε την ευκαιρία να απαντήσει στις κατηγορίες.

Γι’ αυτό η υπόθεση ξεπερνά την προσωπική αντιπαράθεση Τραμπ και Κουκ. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το κατά πόσο ο Λευκός Οίκος μπορεί να απομακρύνει μέλη της διοίκησης της Fed – ένα ζήτημα που αγγίζει άμεσα την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας από την πολιτική εξουσία.