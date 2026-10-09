Η παρακολούθηση ενός δυτικού δορυφόρου που υποστηρίζει την Ουκρανία από μια ομάδα ρωσικών στρατιωτικών δορυφόρων νωρίτερα φέτος καταδεικνύει δυνατότητες που θα μπορούσαν να απειλήσουν εμπορικά δορυφορικά δίκτυα όπως το Starlink του Έλον Μασκ, δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής της διαστημικής υπηρεσίας της Γερμανίας.

Τον Μάιο, η Ρωσία μετατόπισε τέσσερις στρατιωτικούς δορυφόρους, γνωστούς ως «Cosmos 2610 έως 2613», κοντά σε έναν εμπορικό δορυφόρο απεικόνισης με ραντάρ, σύμφωνα με την Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ. Η φινλανδική εταιρεία ICEYE, η οποία παρέχει δεδομένα στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι επρόκειτο για έναν από τους δορυφόρους της.



Ο υποστράτηγος Μίχαελ Τράουτ, επικεφαλής της διοίκησης της διαστημικής υπηρεσίας της Γερμανίας, χαρακτήρισε τον ρωσικό δορυφόρο ως ‘καταδιωκτικό’ του δορυφόρου της ICEYE, ο οποίος παρέχει φωτογραφίες από το πεδίο των μαχών.



«Η Ρωσία επιδεικνύει τρόπους, οι οποίοι, εάν αν εφαρμοσθούν απευθείας εναντίον ενός τεράστιου δικτύου όπως το Starlink, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διάρκεια της ζωής του» καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών για όλους τους χρήστες, όχι μόνο για την Ουκρανία, είπε ο υποστράτηγος Τράουτ στο Reuters. Ο ίδιος είπε ότι οι δυνατότητες του δορυφόρου μπορεί να διαταραχθούν ακόμη και χωρίς μια απευθείας επίθεση.



Αυτό «με ανησυχεί παρά πολύ» είπε ο ίδιος.



Οι φόβοι του υπογραμμίζουν την αυξανόμενη εξάρτηση των δυτικών ενόπλων δυνάμεων από εμπορικά δίκτυα δορυφόρων, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το ποιος θα πρέπει να τα προστατεύει.



Οι δηλώσεις του Τράουτ έρχονται επίσης σε μια στιγμή που Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγορούν τη Ρωσία για κλιμάκωση των πράξεων σαμποτάζ σε ολόκληρη την περιοχή, με στόχο την υπονόμευση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων επιθέσεων με drones και εμπρησμών, καθώς και μιας συνωμοσίας για την απενεργοποίηση υποβρύχιων καλωδίων.



Η παρέμβαση της Ρωσίας στα διαστημικά συστήματα της Δύσης έχει αυξηθεί σημαντικά από την περίοδο της πλήρους κλίμακας εισβολής της στην Ουκρανία το 2022 σύμφωνα με δυτικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους. Οι ίδιοι λένε ότι αυτό περιλαμβάνει παρεμβολές από το έδαφος και παρακολούθηση από την τροχιά, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών και τη δοκιμή της αντοχής της Δύσης.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε ερωτήματα του Reuters για την δορυφορική του δραστηριότητα. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι εμπορικοί δυτικοί δορυφόροι που βοηθούν την Ουκρανία θα μπορούσαν να καταστούν νόμιμοι στόχοι αντιποίνων. Έχει αρνηθεί ότι διεξάγει επιχειρήσεις σαμποτάζ σε χώρες του ΝΑΤΟ. Η SpaceX, η οποία διαχειρίζεται το Starlink, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η ρωσική τακτική των «γκρίζων ζωνών»

Ο στρατηγός Τράουτ δήλωσε ότι μια ανοιχτή επίθεση εναντίον δορυφόρου του Starlink θα σήμαινε σημαντική κλιμάκωση, αλλά η Μόσχα θα μπορούσε να εφαρμόσει τακτικές «γκρίζας ζώνης».



Περιέγραψε ένα υποθετικό σενάριο στο οποίο ένας ρωσικός δορυφόρος θα εισέρχονταν τυχαία στην τροχιά του Starlink πριν διαλυθεί, αναγκάζοντας τους δορυφόρους να πραγματοποιήσουν ελιγμούς αποφυγής που καταναλώνουν καύσιμα και θα μπορούσαν να συντομεύσουν τη διάρκεια ζωής τους.



Δύο άλλοι δυτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η ρωσική δραστηριότητα προκάλεσε ανησυχίες για το Starlink, τον μεγαλύτερο δορυφορικό σχηματισμό στον κόσμο.

Η Ρωσία δεν έχει αποκαλύψει τις δυνατότητες της ομάδας δορυφόρων «Cosmos»

Η προσέγγιση σε «κοντινή απόσταση» από τον ICEYE ενδέχεται να είχε ως στόχο την παρακολούθηση, την προετοιμασία για μελλοντικές παρεμβολές ή την επίδειξη δυνατοτήτων, δήλωσε η Μπελίντα Μαρσάν, επικεφαλής επιστήμονας της αμερικανικής εταιρείας διαστημικών πληροφοριών Slingshot Aerospace.



Ο διευθύνων σύμβουλος της ICEYE, Ραφάλ Μοντρζέφσκι, δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία μετακίνησε στη συνέχεια τον δορυφόρο της, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω ρωσικές κινήσεις. Το περιστατικό κατέδειξε πώς οι δορυφόροι μπορούν όλο και περισσότερο να κινούνται κοντά ο ένας στον άλλο «είτε για να παρατηρούν είτε, ενδεχομένως, για να προκαλέσουν ζημιά», ανέφερε. Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη παρακολούθησης της δραστηριότητας στην τροχιά, είπε ο Μοντρζέφσκι, και θέτει το ζήτημα της ανάγκης για προστασία.



Στο πλαίσιο ενός εκτενούς προγράμματος δαπανών για την ενίσχυση των δικών της διαστημικών δυνατοτήτων, η Γερμανία αναπτύσσει δορυφόρους επιθεώρησης και εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης διαστημικών όπλων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν εχθρικές διαστημικές δραστηριότητες χωρίς να καταστρέψουν τον στόχο, ανέφερε ο Τράουτ.



Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας έχουν επίσης αναθέσει στην ICEYE και σε μια γερμανική εταιρεία σύμβαση για την κατασκευή δεκάδων δορυφόρων, κυρίως με σκοπό την υποστήριξη της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.