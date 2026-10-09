Το κυνήγι των Ρώσων κατασκόπων στη Βιέννη βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αστυνομία της Αυστρίας να συλλαμβάνει τέσσερις Ουκρανούς ως υπόπτους.

Πιο αναλυτικά, στην αυστριακή πρωτεύουσα υπολογίζεται ότι δρουν κρυφά 7.000 άτομα υπέρ της Μόσχας, αριθμός που θεωρείται ο μεγαλύτερος Ρώσων κατασκόπων στην Ευρώπη.

Από τον Μάιο μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκαθάριση των Ρώσων κατασκόπων, με τις ενέργειες των Αρχών να περιλαμβάνουν από απελάσεις διπλωματών που εικάζεται ότι συνεργάζονται με το Κρεμλίνο μέχρι και συλλήψεις πολιτών.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, τη Δευτέρα συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί που θεωρούνται ύποπτοι για κατασκοπεία, ενώ την Πέμπτη συνελήφθησαν ακόμη δύο Ουκρανοί, τα ονόματα των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για τον Μιχαήλ Τκατς, επικεφαλής του τμήματος ερευνητικής δημοσιογραφίας της Ukrainska Pravda, και τον κάμεραμαν Γιαροσλάβ Μπονταρένκο.

Ο Μιχαήλ Τκατς

Ο δημοσιογράφος αφέθηκε ελεύθερος μετά από 12 ώρες, ενώ ο κάμεραμαν παραμένει υπό κράτηση και ανακρίνεται.

Ένας εκπρόσωπος της ουκρανικής πρεσβείας στη Βιέννη δήλωσε ότι η Ουκρανία «αναμένει άμεση επίσημη δήλωση από τις αρμόδιες αυστριακές αρχές σχετικά με τις περιστάσεις και τους νομικούς λόγους της κράτησης».

Γιατί τόσοι Ρώσοι κατάσκοποι στη Βιέννη

Η ιστοσελίδα The Parliament έγραψε πως η στενή σχέση της Αυστρίας με τη Ρωσία χρονολογείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν η Βιέννη έγινε φυσικός τόπος συνάντησης Αμερικανών και Σοβιετικών κατασκόπων.

Επιπλέον, οι οικονομικοί δεσμοί που αναπτύχθηκαν συνέβαλαν στην εδραίωση αυτής της σχέσης, καθώς η Αυστρία άρχισε να εισάγει τεράστιες ποσότητες σοβιετικού φυσικού αερίου το 1968, με αποτέλεσμα η χώρα να μετατραπεί σε σημαντικό κόμβο για τις εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Κεντρική Ευρώπη.

Το 2018, μόλις τέσσερα χρόνια αφότου η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε την Κριμαία και στήριξε τους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, Κάριν Κνάισλ, δέχτηκε διεθνή κριτική επειδή χόρεψε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στον γάμο της. Η ίδια μετακόμισε στη Ρωσία το 2023.