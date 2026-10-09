«Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι καταφύγιο εγκληματιών», έγραψε στο X ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, ζητώντας από τις ελληνικές αρχές να επιταχύνουν τις διαδικασίες έκδοσης 60 ατόμων που, σύμφωνα με τον ίδιο, κρατούνται στην Ελλάδα. Το αίτημα διατυπώθηκε κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τσιφτσί ανέφερε ότι μεταξύ των 60 ατόμων περιλαμβάνονται μέλη εγκληματικών οργανώσεων που αναζητούνται με ερυθρά αγγελία της Interpol. Ζήτησε να ολοκληρωθούν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις οι διαδικασίες για όσους, όπως υποστηρίζει, πληρούν τις προϋποθέσεις έκδοσης και να παραδοθούν στις τουρκικές αρχές.

«Στη συνάντησή μας διατυπώσαμε με σαφήνεια τις προσδοκίες μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, καθώς και για την έκδοση των καταζητούμενων προσώπων», έγραψε ο Τούρκος υπουργός.

Η αναφορά στο προσφυγικό και την Interpol

Ο Μουσταφά Τσιφτσί επέκτεινε την παρέμβασή του και στο ζήτημα της διεθνούς συνεργασίας για την αναζήτηση και την έκδοση υπόπτων. Υποστήριξε ότι η μετακίνηση σε άλλη χώρα δεν θα πρέπει να επιτρέπει σε καταζητούμενους να αποφεύγουν τη δικαιοσύνη και ζήτησε ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της Interpol.

«Ο μηχανισμός του ασύλου δεν μπορεί να αποτελεί οδό διαφυγής από τη δικαιοσύνη για τους εγκληματίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι διαδικασίες έκδοσης και επανεισδοχής θα πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά στις περιπτώσεις όπου πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπονται καθυστερήσεις που, κατά την άποψή του, δίνουν χρόνο σε καταζητούμενους ή εμποδίζουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Η συνάντηση Τσιφτσί με Χρυσοχοΐδη στην Αθήνα

Η επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών για την ασφάλεια και τη συνεργασία των δύο χωρών. Στη συνάντηση με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, το οργανωμένο έγκλημα, η διακίνηση ανθρώπων και ναρκωτικών, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και στην ανάπτυξη των επαφών μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο Τσιφτσί, από την πλευρά του, επέλεξε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο αίτημα για την έκδοση των 60 ατόμων, συνδέοντάς το με την αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων και την προστασία της ασφάλειας στην Τουρκία.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, έστειλε νέο μήνυμα προς όσους θεωρεί ότι απειλούν την ασφάλεια της χώρας του: «Το να περνά κανείς τα σύνορα δεν σημαίνει ότι βρίσκεται έξω από τη δικαιοσύνη. Δεν σταματάμε να αναζητούμε τον εγκληματία στα σύνορα».