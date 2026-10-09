Σάλο προκαλεί στο Ισραήλ η είδηση ότι γκρέμισαν το σπίτι ενός ήρωα της 7ης Οκτωβρίου, ο οποίος, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του, έσωσε 30 άτομα από το μουσικό φεστιβάλ Nova, το οποίο αιματοκύλισε η Χαμάς.

Ο Γιουσέφ Αλζιάντνα είναι Ισραηλινός βεδουίνικης καταγωγής και ζει στο Ραχάτ. Στο επάγγελμα είναι οδηγός λεωφορείου και στις 7 Οκτωβρίου 2023 φίλος του ζήτησε βοήθεια, καθώς η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ.

Αδιαφορώντας για τον κίνδυνο, έσπευσε να βοηθήσει και βρέθηκε στο μουσικό φεστιβάλ Nova, όπου διέσωσε συνολικά 30 άτομα, ενώ άφησε ίχνη στον δρόμο, ώστε να ενημερώσει τον κόσμο για την ασφαλέστερη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσει.

Yosef Alziadna was one of the great heroes of October 7th. That morning he was asleep in bed when a friend called him to help. Alziadna drove past Be’eri under fire, reached the party grounds and packed 30 people into his 14-seat minibus. Today, the State of Israel destroyed his storage shed and chicken coop, tore out what was left of his nephew’s house (the nephew had already knocked it down himself to avoid a forced demolition), and damaged land. This is how Israel treats its Palestinian citizens. No matter how much you serve the Zionist regime, you will remain subhuman to them. — Shaiel Ben-Ephraim (@academic_la) October 5, 2026

Μάλιστα, ο ίδιος δεν έμεινε ανεπηρέαστος από την επίθεση, καθώς σκοτώθηκαν μέλη της οικογένειάς του από τη Χαμάς, ενώ η ένοπλη οργάνωση εκτόξευσε και ρουκέτες προς την περιοχή όπου μένει.

Η ιστορία του έγινε γνωστή σε όλο το Ισραήλ και μέχρι πριν από λίγο καιρό τιμούνταν από το κράτος, ακόμη και από σιωνιστές, για τη γενναιότητά του, λαμβάνοντας παράσημα και τιμητικές διακρίσεις.

Εντούτοις, το ισραηλινό κράτος αποφάσισε να κατεδαφίσει το σπίτι του, όπως και άλλα κτίρια στη Ραχάτ, στα οποία κατοικούν Ισραηλινοί βεδουίνικης και αραβικής καταγωγής.

Ο Αλζιάντνα, μιλώντας στην ισραηλινή ιστοσελίδα «שיחה מקומית» (Local Call), δήλωσε πικραμένος από τις εξελίξεις, αλλά τόνισε ότι λαχταρά την ημέρα που θα επικρατήσει ειρήνη, «όταν Εβραίοι και Άραβες συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ζήσουν μαζί με αμοιβαίο σεβασμό και όχι με μίσος και βία».