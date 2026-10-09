Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο των Βρυξελλών, καθώς δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της βελγικής πρωτεύουσας, προκαλώντας παράλυση και ένταση. Οι πολίτες διαδήλωσαν μαζικά ενάντια στα μέτρα λιτότητας που προωθεί η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ. Ωστόσο, η ειρηνική κινητοποίηση αμαυρώθηκε γρήγορα, καθώς στο περιθώριό της ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια.

Ομάδες μαυροφορεμένων νεαρών συγκρούστηκαν σώμα με σώμα με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μετατρέποντας τους κεντρικούς δρόμους σε εμπόλεμη ζώνη με εκτεταμένες ζημιές, χρήση χημικών και άγριες καταδιώξεις που προκάλεσαν παράλυση στην πόλη.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές, καθώς και μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις περικοπές και τις αλλαγές στην κοινωνική πολιτική, στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, στους δρόμους της βελγικής πρωτεύουσας βγήκαν να διαμαρτυρηθούν περίπου 30.000 άτομα, ενώ τα συνδικάτα εκτιμούν ότι η συμμετοχή του κόσμου έφτασε τις 50.000. Η πορεία ξεκίνησε περίπου στις 11:00 τοπική ώρα, από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Gare Central και κατευθύνθηκε προς τον σταθμό Midi.

🔴 🇧🇪 BELGIQUE Les plus gros affrontements se trouvent désormais à la gare du Midi. Jets de projectiles, gaz lacrymogène et canon à eau. Énormément de tensions. À suivre. #Bruxelles #GareDuMidi #Belgique #9octobre https://t.co/l3OyHmuTZB — Geocrises FR (@geocrises) October 9, 2026



Στο περιθώριο της διαδήλωσης, το κέντρο των Βρυξελλών μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, όταν εκατοντάδες νεαροί, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, συγκρούστηκαν με την αστυνομία, εκτοξεύοντας ξύλα, γυάλινα μπουκάλια, κάδους απορριμμάτων και πυροτεχνήματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με δακρυγόνα και εκτόξευση νερού, ενώ προχώρησαν σε ορισμένες προσαγωγές.

Από τα επεισόδια προκλήθηκαν υλικές ζημιές, με σπασμένες βιτρίνες και λεωφορεία, ενώ πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, καλύπτοντας με ένα μαύρο σύννεφο καπνού την καρδιά της πόλης. Ορισμένοι από τους νεαρούς ήταν μεταμφιεσμένοι, σε Batman και Teletubbies.



Η αστυνομία, ωστόσο, διευκρίνισε ότι όσοι προκαλούσαν τα επεισόδια δεν συνδέονταν με την κύρια συνδικαλιστική διαδήλωση, η οποία διεξήχθη ειρηνικά.

🔴 🇧🇪 BELGIQUE Chaos total à la gare Centrale. Affrontements et incendie. La tension monte. Les syndicats marchent vers la gare du Midi. Les étudiants, eux, restent sur place. À suivre. #Bruxelles #GareCentrale #Belgique #9octobre https://t.co/qabUohyptj — Geocrises FR (@geocrises) October 9, 2026



Τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, η σοσιαλιστική FGTB και η χριστιανική CSC, καταγγέλλουν ότι τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής μεταφέρουν το βάρος στους απλούς πολίτες, σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ έχει δηλώσει ότι είναι αναγκασμένος να κάνει «δύσκολες και τολμηρές επιλογές», καθώς οι προηγούμενες κυβερνήσεις άφησαν πίσω τους ένα υψηλό δημόσιο έλλειμμα και χρέος.



Συγκεκριμένα, έχει θέσει ως στόχο την εξοικονόμηση 10 δισ. ευρώ έως το τέλος της κυβερνητικής θητείας, το 2029, προκειμένου να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο κυμαίνεται γύρω στο 5% του ΑΕΠ.

🔴 🇧🇪 Breaking: URGENT Clashes underway at the Central Station in #Brussels . Mortar fire, projectile throwing, and tear gas. 🇧🇪Massive protests call given by the students today in #Belgium https://t.co/21fqSY8pCz — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 9, 2026



Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό, η κυβέρνηση εξετάζει περικοπές δαπανών, μεταξύ άλλων στον τομέα της υγείας, καθώς και αύξηση του ΦΠΑ. Ο ντε Βέβερ διαπραγματεύεται με τους τέσσερις κυβερνητικούς εταίρους του, με στόχο συφωνία για τα δημοσιονομικά μέτρα έως τις 13 Οκτωβρίου, οπότε θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό στο Κοινοβούλιο.

Η σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε ένα κλίμα έντασης που συνδέεται και με τις μαθητικές διαμαρτυρίες στο γαλλόφωνο Βέλγιο (Βαλονία) και κυρίως στην πόλη της Λιέγης, όπου οι διαδηλώσεις των προηγούμενων ημερών εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια. Στη Λιέγη πραγματοποιήθηκαν περίπου 200 συλλήψεις από την 1η Οκτωβρίου, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ανήλικοι. Ακολουθώντας το κύμα κινητοποιήσεων στη Γαλλία, μαθητές και φοιτητές στο Βέλγιο διαμαρτύρονται εδώ και ημέρες για την υποβάθμιση της εκπαίδευσης, τις περικοπές και την αύξηση των πανεπιστημιακών διδάκτρων.

Οι συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις στο Βέλγιο, αναμένεται να συνεχιστούν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, με νέα απεργιακή δράση στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.