Η ψηφιακή κάλπη άνοιξε, αλλά για ορισμένους ψηφοφόρους η πρόσβαση αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά απλή. Κυβερνοεπίθεση πλήττει από το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου την ηλεκτρονική πλατφόρμα των προκριματικών εκλογών των σοσιαλιστών και των συμμάχων τους στη Γαλλία, δυσκολεύοντας τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την προεδρία.

Περίπου 140.000 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν ποιος θα διεκδικήσει το Ελιζέ την άνοιξη του 2027, με τον ευρωβουλευτή Ραφαέλ Γκλουκσμάν να εμφανίζεται ως φαβορί και τον επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, ως βασικό αντίπαλό του. Η ψηφοφορία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, γεγονός που καθιστά την πρόσβαση στην πλατφόρμα καθοριστική για τη συμμετοχή.

Πλασματικές συνδέσεις, πραγματικές δυσκολίες για τους ψηφοφόρους

Σύμφωνα με την οργανωτική επιτροπή, η επίθεση προκαλεί μαζική εισροή πλασματικών συνδέσεων στην πλατφόρμα e-votez, εμποδίζοντας μέρος των ψηφοφόρων να συνδεθεί και να ψηφίσει.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Πατρίκ Μενουτσί, διευκρίνισε ότι η διαδικασία έχει επιβραδυνθεί, αλλά δεν έχει διακοπεί. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τεθεί σε κίνδυνο η ακεραιότητα των ψήφων που έχουν ήδη καταγραφεί, όπως μεταδίδει το γαλλικό κοινοβουλευτικό δίκτυο LCP.

Η διάκριση έχει σημασία: το πρόβλημα που περιγράφουν οι διοργανωτές αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στην ψηφοφορία, χωρίς να αναφέρουν αλλοίωση ψήφων.

Η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης

Οι πολιτικές δυνάμεις που οργανώνουν τις προκριματικές καταδίκασαν την επίθεση και προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη. Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, έχει ενημερωθεί επίσης η γαλλική εθνική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας, ANSSI.

Στην ανακοίνωση που παραθέτει το LCP δεν κατονομάζεται υπεύθυνος για την επίθεση ούτε αποδίδεται συγκεκριμένο κίνητρο πέρα από την απόπειρα παρεμπόδισης της διαδικασίας.

Η κάλπη μένει ανοιχτή μέχρι το Σάββατο

Ο πρώτος γύρος ξεκίνησε στις 08:00 της Παρασκευής και είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 20:00 του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, ώρα Γαλλίας, με τα αποτελέσματα να αναμένονται στη συνέχεια. Εφόσον χρειαστεί δεύτερος γύρος, θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Οκτωβρίου.

Πέρα από την ανάδειξη υποψηφίου, οι διοργανωτές έχουν πλέον να διαχειριστούν και ένα άμεσο ζήτημα συμμετοχής: να μπορέσουν όσοι δυσκολεύονται να συνδεθούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους πριν κλείσει η κάλπη. Σε μια αποκλειστικά ηλεκτρονική αναμέτρηση, η ομαλή πρόσβαση αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ακουστεί η επιλογή των ψηφοφόρων.