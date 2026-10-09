Αντιδράσεις προκαλεί στη Γερμανία η απόφαση της BMW να αποσύρει την προσφορά μίσθωσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου προς το Κοινοβούλιο της Σαξονίας-Άνχαλτ. Αιτία στάθηκε η εκλογή του Τομπίας Ράους, στελέχους του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), στο αξίωμα του Προέδρου του σώματος.



Όπως αποκαλύπτουν τα γερμανικά μέσα Zeit και Der Spiegel, η εταιρεία είχε υποβάλει πρόταση ανανέωσης για την πολυτελή BMW 7 που χρησιμοποιούσε ο προηγούμενος Πρόεδρος, αλλά την απέσυρε αμέσως μόλις ανέλαβε ο κ. Ράους. Μετά την εξέλιξη αυτή και τη λήξη του συμβολαίου, το ακροδεξιό κόμμα στρέφεται πλέον στην Tesla για την κάλυψη των μετακινήσεων του Προέδρου.

«Ο Όμιλος BMW έχει ως αρχή να μην σχολιάζει τις σχέσεις με τους πελάτες του», ήταν η απάντηση της αυτοκινητοβιομηχανίας στις δημοσιογραφικές ερωτήσεις.



Ο διευθύνων σύμβουλός της Μίλαν Νεντελίκοβιτς δήλωσε πάντως πρόσφατα στην Frankfurter Allgemeine Zeitung ότι «ο δεξιός λαϊκισμός και ο εθνικισμός είναι δηλητήριο για μια κοσμοπολίτικη επιχειρηματική τοποθεσία που ευδοκιμεί στο παγκόσμιο εμπόριο και όποιος ζητά απομονωτισμό και προστατευτισμό, δεν ενεργεί προς το συμφέρον της Γερμανίας ως επιχειρηματικής τοποθεσίας».



Σύμφωνα με το Spiegel, η AfD στην Σαξονία-‘Ανχαλτ δεν εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να μισθώσει αυτοκίνητο γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις από την Mercedes ή την Audi.



Η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD Μπέατριξ φον Στορχ επικοινώνησε μάλιστα χθες μέσω της πλατφόρμας «Χ» με τον Αμερικανό επιχειρηματία και ιδρυτή της Tesla Ίλον Μασκ:

According to DIE ZEIT, BMW withdrew its offer of an official car after AfD politician Rausch was elected president of Saxony-Anhalt’s parliament. @elonmusk, would @Tesla be willing to provide him with an official car? https://t.co/3CQ07lJNN2 — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) October 8, 2026

«Θα ήταν πρόθυμη η Tesla να δώσει υπηρεσιακό αυτοκίνητο;», έγραψε η κυρία φον Στορχ. Ούτε ο Ίλον Μασκ πάντως ούτε η Tesla έχουν μέχρι τώρα απαντήσει – τουλάχιστον όχι μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.