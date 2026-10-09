Τη σταθερή στήριξή της προς την Ουκρανία επαναβεβαιώνει η Ελλάδα, στον απόηχο της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων κατά αμάχων και κατοικημένων περιοχών, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει παράλληλα ότι η Αθήνα, η οποία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζει το αίτημα της Ουκρανίας για σύγκληση του Συμβουλίου, προκειμένου να εξεταστούν οι τελευταίες ρωσικές επιθέσεις.

Greece 🇬🇷 stands firmly with Ukraine 🇺🇦 amid escalating Russian attacks on civilians and residential areas. Holding the #UNSC Presidency, #Greece supports #Ukraine’s request to convene the @UN Security Council to address these attacks. @MFA_Ukraine @andrii_sybiha @UKRinGRC https://t.co/vN0ZhcXvkK — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 9, 2026

«Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας εν μέσω των κλιμακούμενων ρωσικών επιθέσεων σε άμαχους και κατοικημένες περιοχές», αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως προσθέτει, «κατέχοντας την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ελλάδα υποστηρίζει το αίτημα της Ουκρανίας να συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις».