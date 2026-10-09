Ο πρόεδρος της Ουκρανιας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στο πως οι πρόσφατοι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει «σημαντικές ζημιές» στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, εκφράζοντας φόβους για έναν νέο πολύ δύσκολο χειμώνα για του πολίτες.

«Δυστυχώς, τα ενεργειακά δίκτυα και οι εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικού ρεύματος υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται μέρα και νύχτα», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

I held a coordination call with military and government officials. First, I am grateful to all repair crews, employees of energy companies, and regional authorities who are promptly restoring the operation of the energy system after Russian strikes. Unfortunately, there is extensive damage to power grids and electricity transmission facilities. Restoration work is underway around the clock. We updated our needs for energy equipment and air defense packages. The Ministry of Foreign Affairs and the Office team are preparing the relevant communication with partners. I will speak with the leaders. Second, there was a report on the timelines for implementing the resilience plans, particularly in the Kyiv region and other regions. Slow-walking this work is absolutely unacceptable, and officials at the Ministry of Infrastructure and regional administrations bear personal responsibility. We also set specific tasks for Kyiv due to an almost complete failure by the city authorities to take the necessary steps. There was a report on the situation in Pryluky, in the Chernihiv region. I instructed that a full package of decisions discussed with people in Pryluky be prepared by the end of the week. Third, the Minister of Defense of Ukraine and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine reported on the situation on the front, first and foremost in the Donetsk region, in the areas of Kostiantynivka, Dobropillia, Slovyansk, and Kramatorsk. There are results in eliminating the occupiers’ infiltration attempts in Dobropillia. We identified decisions that should deliver results in the coming weeks. I thank every unit that fully carries out its assigned tasks. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 9, 2026

Τις τελευταίες ημέρες, μετά από ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, οι αρχές προχώρησαν σε έκτακτες περικοπές στην ηλεκτροδότηση και στην επιβολή περιορισμών σε διάφορες περιοχές.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα μεταφέρει στους ξένους εταίρους του επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις ανάγκες του σε «ενεργειακό εξοπλισμό» και σε μέσα «αντιαεροπορικής άμυνας».

Ο Ουκρανός ηγέτης κατήγγειλε επίσης καθυστερήσεις στην εφαρμογή, από τις τοπικές ουκρανικές αρχές, των «σχεδίων ανθεκτικότητας» που έχουν εκπονηθεί με στόχο την προστασία βασικών υποδομών και τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

«Το γεγονός ότι καθυστερεί η εξέλιξη των εργασιών είναι απολύτως απαράδεκτο και αξιωματούχοι του υπουργείου Υποδομών καθώς και των περιφερειακών αρχών φέρουν προσωπική ευθύνη», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι επέκρινε κυρίως τον δήμο του Κιέβου, όπου επικεφαλής είναι ο Βιτάλι Κλίτσκο, με τον οποίο ο Ουκρανός πρόεδρος έχει τεταμένη σχέση.

«Ορίσαμε επίσης συγκεκριμένες εργασίες για το Κίεβο, λόγω της σχεδόν πλήρους αποτυχίας των δημοτικών αρχών να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Χθες, ο Κλίτσκο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Κίεβο ετοιμάζει εφεδρικά συστήματα θέρμανσης και δημιουργεί αποθέματα καυσίμων, βασικών αγαθών, πόσιμου νερού για την αντιμετώπιση πιθανών παρατεταμένων προβλημάτων στη διάρκεια του χειμώνα.

Η Ουκρανία έχει έλλειψη σε αντιαεροπορικά μέσα, κυρίως συστήματα Patriot για την κατάρριψη ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, που είναι πιο δύσκολο να αναχαιτισθούν.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα στοχοθετεί τακτικά τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, αναγκάζοντας τους παρόχους να προχωρoύν σε διακοπές ρεύματος.

Η Ουκρανία φοβάται επανάληψη του σεναρίου του περασμένου χειμώνα, όταν η Ρωσία σφυροκόπησε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, βυθίζοντας εκατομμύρια νοικοκυριά στο κρύο και το σκοτάδι.