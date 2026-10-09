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Ο πρόεδρος της Ουκρανιας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στο πως οι πρόσφατοι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει «σημαντικές ζημιές» στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, εκφράζοντας φόβους για έναν νέο πολύ δύσκολο χειμώνα για του πολίτες.

«Δυστυχώς, τα ενεργειακά δίκτυα και οι εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικού ρεύματος υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται μέρα και νύχτα», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τις τελευταίες ημέρες, μετά από ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, οι αρχές προχώρησαν σε έκτακτες περικοπές στην ηλεκτροδότηση και στην επιβολή περιορισμών σε διάφορες περιοχές.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα μεταφέρει στους ξένους εταίρους του επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις ανάγκες του σε «ενεργειακό εξοπλισμό» και σε μέσα «αντιαεροπορικής άμυνας».

Ο Ουκρανός ηγέτης κατήγγειλε επίσης καθυστερήσεις στην εφαρμογή, από τις τοπικές ουκρανικές αρχές, των «σχεδίων ανθεκτικότητας» που έχουν εκπονηθεί με στόχο την προστασία βασικών υποδομών και τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

«Το γεγονός ότι καθυστερεί η εξέλιξη των εργασιών είναι απολύτως απαράδεκτο και αξιωματούχοι του υπουργείου Υποδομών καθώς και των περιφερειακών αρχών φέρουν προσωπική ευθύνη», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι επέκρινε κυρίως τον δήμο του Κιέβου, όπου επικεφαλής είναι ο Βιτάλι Κλίτσκο, με τον οποίο ο Ουκρανός πρόεδρος έχει τεταμένη σχέση.

«Ορίσαμε επίσης συγκεκριμένες εργασίες για το Κίεβο, λόγω της σχεδόν πλήρους αποτυχίας των δημοτικών αρχών να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Χθες, ο Κλίτσκο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Κίεβο ετοιμάζει εφεδρικά συστήματα θέρμανσης και δημιουργεί αποθέματα καυσίμων, βασικών αγαθών, πόσιμου νερού για την αντιμετώπιση πιθανών παρατεταμένων προβλημάτων στη διάρκεια του χειμώνα.

Η Ουκρανία έχει έλλειψη σε αντιαεροπορικά μέσα, κυρίως συστήματα Patriot για την κατάρριψη ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, που είναι πιο δύσκολο να αναχαιτισθούν.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα στοχοθετεί τακτικά τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, αναγκάζοντας τους παρόχους να προχωρoύν σε διακοπές ρεύματος.

Η Ουκρανία φοβάται επανάληψη του σεναρίου του περασμένου χειμώνα, όταν η Ρωσία σφυροκόπησε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, βυθίζοντας εκατομμύρια νοικοκυριά στο κρύο και το σκοτάδι.