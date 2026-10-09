Την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ προκάλεσε η απόφαση να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης 2026 στη Νάβι Πιλάι. Το Τελ Αβίβ εξαπέλυσε επίθεση με πρωτοφανείς εκφράσεις, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη βράβευση νομιμοποιεί ανοιχτά το «αντισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις».



Μάλιστα, η ισραηλινή πλευρά προχώρησε σε μία ακραία δήλωση, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ο πρώην επικεφαλής της ναζιστικής προπαγάνδας Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση για αυτή την εξέλιξη.



Η 85χρονη Πιλάι ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

If there were an award for lies, hatred, and blood libels, Navi Pillay wouldn’t just be a contender. She’d be a frontrunner. Her role in the relentless, politically motivated demonization of Israel and promotion of the genoLIE speaks volumes. Awarding Pillay the Nobel Peace Prize isn’t a recognition of justice. It’s the grotesque weaponization of an award to legitimize anti-Israel hatred and prejudice. Now that the Nobel commission has rewarded the biggest lie of the 21st century, Joseph Goebbels is certainly applauding from hell. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 9, 2026

«Τώρα που η Επιτροπή Νόμπελ επιβράβευσε το μεγαλύτερο ψέμα του 21ου αιώνα, ο Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση», έγραψε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.