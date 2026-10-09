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Την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ προκάλεσε η απόφαση να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης 2026 στη Νάβι Πιλάι. Το Τελ Αβίβ εξαπέλυσε επίθεση με πρωτοφανείς εκφράσεις, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη βράβευση νομιμοποιεί ανοιχτά το «αντισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις».

Μάλιστα, η ισραηλινή πλευρά προχώρησε σε μία ακραία δήλωση, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ο πρώην επικεφαλής της ναζιστικής προπαγάνδας Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση για αυτή την εξέλιξη.

Η 85χρονη Πιλάι ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τώρα που η Επιτροπή Νόμπελ επιβράβευσε το μεγαλύτερο ψέμα του 21ου αιώνα, ο Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση», έγραψε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.