Ένας διάσημος πλαστικός χειρουργός, με πελάτες από περισσότερες από 40 χώρες, εκτελέστηκε στην κλινική του, μπροστά σε προσωπικό και ασθενείς.

Ο Αλεξάντερ Ασλάνι δολοφονήθηκε σε κλινική στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, όταν ένας 18χρονος Σουηδός εισέβαλε στον χώρο, τον πυροβόλησε πολλές φορές στο κεφάλι και στη συνέχεια διέφυγε με μηχανή.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, ο 18χρονος συνελήφθη και ανακρίνεται, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου για λογαριασμό δυσαρεστημένης πελάτισσας.

Συγκεκριμένα, ο Ασλάνι, μέχρι και λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί, δεχόταν μηνύματα από μια συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία ζητούσε πίσω τα χρήματα που είχε πληρώσει για αισθητικές επεμβάσεις, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένη με το τελικό αποτέλεσμα.

i don’t think people realize how crazy the $JFA lore actually is Alexander Aslani wasn’t some random plastic surgeon. bro literally helped pioneer the supercharged BBL. 15,000+ surgeries, patients flying in from all over the world, basically built a career giving women their dream bodies 🍑 then one day a gunman walks into his clinic in Marbella and shoots him dead. an 18 year old gets arrested. people start speculating about botched surgeries and wealthy clients. nobody even knows the actual motive yet. and the craziest part is that BBLs are literally everywhere now. instagram models, influencers, half of internet culture revolves around the exact procedures this guy helped popularize. the man was genuinely part of an entire era of internet culture and most people have no idea who he was. meanwhile we’re watching animal coins hit millions like $heehaw idk man, this might be one of the wildest real life stories to ever get a memecoin. $JFA justice for aslani 🕊️🍑 — Casem (@CptCry) October 9, 2026

Οι αστυνομικοί, λοιπόν, ανακρίνουν τον 18χρονο, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είχε προσωπική εμπλοκή ή εάν ενήργησε ως εκτελεστής για λογαριασμό τρίτου.

Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα έγραψαν ότι οι ερευνητές εξετάζουν και άλλα πιθανά κίνητρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιο ήταν το κίνητρο της δολοφονίας.

Ο Ασλάνι αποτελούσε γνωστό όνομα στον χώρο της αισθητικής χειρουργικής, με ειδίκευση, μεταξύ άλλων, στις βραζιλιάνικες ανυψώσεις γλουτών (BBL). Στην πολυετή καριέρα του φέρεται να πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 επεμβάσεις, ενώ η φήμη του προσέλκυε ασθενείς από περισσότερες από 40 χώρες.

Είχε ιδρύσει την κλινική Cirumed το 2007 και είχε αναπτύξει διεθνείς επαγγελματικές συνεργασίες, ενώ στο παρελθόν είχε περιθάλψει και γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ σε φίλους και συνεργάτες του, οι οποίοι εξέφρασαν δημόσια τη θλίψη τους.

Ο γιατρός ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της επίθεσης και τον ρόλο του συλληφθέντος.