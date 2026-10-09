Ισχυρός ανεμοστρόβιλος διπλής δίνης έπληξε τη δυτική Σικελία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις περιοχές της Μαρσάλα και του Πετροζίνο. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το αυτοκίνητό τους ανατράπηκε από τους θυελλώδεις ανέμους, ενώ τραυματισμοί αναφέρθηκαν και σε σχολείο που χτυπήθηκε από τη σφοδρή κακοκαιρία.

Σκηνές καταστροφής άφησε πίσω του ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε το πρωί της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, τη δυτική Σικελία στην Ιταλία, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και αναστάτωση στις τοπικές κοινότητες.

Οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο του ακραίου καιρικού φαινομένου ήταν η Μαρσάλα και το Πετροζίνο. Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν στέγες κατοικιών, κατέστρεψαν αγροτικές αποθήκες, ξερίζωσαν δέντρα και έριξαν κολώνες φωτισμού. Παράλληλα, αυτοκίνητα αναποδογύρισαν από τη σφοδρότητα των ανέμων, τόσο σε δρόμους όσο και σε χώρους στάθμευσης.

Video incredibile di Rosalba Pipitone, sempre da Marsala. Questo potrebbe essere il tornado siciliano più intenso da diversi decenni, ci sono auto scaraventate in giro. Seguiranno aggiornamenti https://t.co/9Af9y9w0pY — Federico Pavan (@PavanFederico00) October 9, 2026

Δύο σοβαρά τραυματίες και μαθητές τραυματισμένοι σε σχολείο

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το περιστατικό με δύο ανθρώπους, οι οποίοι τραυματίστηκαν όταν ο ανεμοστρόβιλος παρέσυρε το αυτοκίνητό τους, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να καταλήξει σε χαράδρα.

Την ίδια ώρα, αρκετοί μαθητές τραυματίστηκαν όταν το σχολικό κτίριο στο οποίο βρίσκονταν χτυπήθηκε από τη θύελλα, ενώ τα μαθήματα ήταν σε εξέλιξη.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα και στις οδικές μετακινήσεις. Ο δρόμος που συνδέει τη Μαρσάλα με το Πετροζίνο καλύφθηκε από συντρίμμια και υλικά που παρασύρθηκαν από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Από υδροστρόβιλοι στη Μεσόγειο σε καταστροφικό ανεμοστρόβιλο

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το φαινόμενο σχηματίστηκε αρχικά πάνω από τη Μεσόγειο, κοντά στο λιμάνι της Μαρσάλα, με τη μορφή δύο ισχυρών υδροστρόβιλων. Στη συνέχεια, οι δίνες πέρασαν στην ξηρά, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Οι τοπικές αρχές και η Πολιτική Προστασία απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή απομακρύνουν συντρίμμια από το οδικό δίκτυο και ελέγχουν τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλή.

Το νέο ακραίο καιρικό φαινόμενο πλήττει την Ιταλία έπειτα από τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία τις προηγούμενες ημέρες, με τις τοπικές υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των συνεπειών.