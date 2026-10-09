Ένα νέο μέσο για τη μεταφορά κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη φέρονται να σχεδιάζουν τα καρτέλ ναρκωτικών, με υποβρύχια drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά, τα οποία θα ανατινάζονται σε περίπτωση που οι αστυνομικές αρχές επιχειρήσουν να τα καταλάβουν. Σύμφωνα με έκθεση πληροφοριών του Ναυτικού της Κολομβίας, τα μη επανδρωμένα σκάφη θα μπορούν είτε να πυροδοτούν αυτόματα τα εκρηκτικά είτε να ανατινάζονται με εντολή χειριστή που θα τα ελέγχει από απόσταση.

Οι συμμορίες της Νότιας Αμερικής χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια τα λεγόμενα «ναρκο-υποβρύχια» για τη διακίνηση ναρκωτικών μέσω του Ατλαντικού. Τα σκάφη κατασκευάζονται σε παράνομα ναυπηγεία, κρυμμένα βαθιά στη ζούγκλα της Κολομβίας, και μπορούν να μεταφέρουν έως και εννέα τόνους κοκαΐνης σε ένα μόνο ταξίδι, με την αξία του φορτίου να φτάνει τα 825 εκατ. ευρώ. Ο χειρισμός τους μπορεί να γίνεται εξ αποστάσεως από τη Νότια Αμερική ή να ακολουθούν προκαθορισμένη πορεία μέσω GPS ή του συστήματος δορυφορικού διαδικτύου Starlink του Έλον Μασκ.

Πότε αναμένεται να εμφανιστούν τα μη επανδρωμένα υποβρύχια με εκρηκτικά

Όταν τα υποβρύχια φτάνουν στις ακτές της Ισπανίας, τα καρτέλ χρησιμοποιούν ταχύπλοα για να παραλάβουν το παράνομο φορτίο, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται οδικώς στον τελικό προορισμό του, συχνά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε νέα έκθεσή του, το Ναυτικό της Κολομβίας εκτιμά ότι τα μη επανδρωμένα υποβρύχια με εκρηκτικά θα μπορούσαν να διασχίζουν τον Ατλαντικό ήδη από το 2035. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι η εκτίμηση αυτή είναι υπερβολικά συντηρητική και ότι τα σκάφη θα μπορούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη ακόμη και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Πίτερ Γουόλς, συγγραφέας του βιβλίου «Drug War: The Secret History», εκτιμά ότι στον σχεδιασμό των υποβρυχίων ενδέχεται να έχουν συμβάλει πρώην μέλη του στρατού της Κολομβίας. «Η τεχνολογική πολυπλοκότητα αυτών των σκαφών αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο», δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail.

Όπως εξήγησε, όταν τα πρώτα τέτοια σκάφη εμφανίστηκαν πριν από περίπου 20 χρόνια, ήταν πρόχειρα κατασκευασμένα ημιβυθιζόμενα σκάφη, τα οποία επανδρώνονταν από απελπισμένους και φτωχούς ναυτικούς. Η χρήση τους ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, ενώ, όπως σημείωσε, κανείς δεν γνωρίζει πόσα από αυτά βρίσκονται σήμερα στον πυθμένα του ωκεανού. Πλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, πρώην στελέχη του πολεμικού ναυτικού και των ειδικών δυνάμεων στη Λατινική Αμερική εργάζονται για λογαριασμό των καρτέλ. Ο Γουόλς τα παρομοίασε με το βρετανικό Ειδικό Τμήμα Σκαφών (Special Boat Service – SBS), επισημαίνοντας ότι διαθέτουν σημαντική τεχνική κατάρτιση και ναυτική εμπειρία.

Η τοποθέτηση εκρηκτικών στα υποβρύχια θα μπορούσε να αποτρέψει τις διωκτικές αρχές από το να επιχειρήσουν την αναχαίτισή τους. Παράλληλα, η ανατίναξή τους θα έδινε στα καρτέλ τη δυνατότητα να καταστρέφουν αποδεικτικά στοιχεία, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες των αρχών να εντοπίσουν την προέλευσή τους.

Το υποβρύχιο της Κολομβίας με Starlink και κάμερες ασφαλείας

Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, η αστυνομία της Κολομβίας εντόπισε ένα ναρκο-υποβρύχιο εξοπλισμένο με σύστημα GPS, δύο κεραίες Starlink και δύο κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). Το σκάφος βρέθηκε στα ανοιχτά της Σάντα Μάρτα και εκτιμάται ότι αποτελούσε πρωτότυπο μοντέλο, με δυνατότητα μεταφοράς 1,5 τόνου κοκαΐνης και αυτονομία πλεύσης 800 ναυτικών μιλίων χωρίς ανεφοδιασμό.

Το πρώτο υποβρύχιο που συνδέθηκε με τη διακίνηση ναρκωτικών στην Ευρώπη εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας το 2006. Το 2019, οι αστυνομικές αρχές αναχαίτισαν ένα σκάφος μήκους, περίπου 20 μέτρων, στα ανοιχτά της Γαλικίας, όπου βρήκαν τρεις άνδρες. Εκτιμάται ότι το υποβρύχιο είχε διασχίσει τον Ατλαντικό από την Κολομβία, καλύπτοντας απόσταση 4.778 ναυτικών μιλίων.

Τα μη επανδρωμένα υποβρύχια δεν αποτελούν, ωστόσο, πρόσφατη εξέλιξη. Το 2020, η ισπανική Εθνική Αστυνομία κατάσχεσε τρία υποβρύχια drones που είχαν κατασκευαστεί για τη μεταφορά ναρκωτικών από το Μαρόκο μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ. Τα σκάφη διέθεταν συστήματα πλοήγησης GPS και θα μπορούσαν, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, να ελέγχονται μέσω διαδικτύου από διακινητές που βρίσκονταν οπουδήποτε στον κόσμο. Η μεταφορική τους ικανότητα εκτιμάται ότι έφτανε τα 200 κιλά φορτίου.

Οι επικίνδυνες αποστολές και οι κατασχέσεις στην Ισπανία

Τα ναρκο-υποβρύχια που μεταφέρουν πλήρωμα είναι συχνά πρόχειρης κατασκευής και ιδιαίτερα επικίνδυνα. Το 2024, ένα πλήρωμα διασώθηκε από υποβρύχιο που βυθιζόταν, αφού το σκάφος είχε αναχαιτιστεί στον Ατλαντικό από Ισπανούς τελωνειακούς και αστυνομικούς.

Σε βίντεο καταγράφηκαν τέσσερις Κολομβιανοί να στέκονται πάνω στο ημιβυθιζόμενο σκάφος, αφού το είχαν βυθίσει σκόπιμα όταν αντιλήφθηκαν ότι πλησίαζαν οι Αρχές. Σε δεύτερο βίντεο, οι άνδρες εμφανίζονται να προσπαθούν να παραμείνουν στην επιφάνεια μέσα στα ισχυρά κύματα, κρατώντας μαύρα βαρέλια. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο τελωνειακό σκάφος και τους πέρασαν χειροπέδες.

Τα ναρκο-υποβρύχια που χρησιμοποιούνται στην αμερικανική ήπειρο κατασκευάζονται συνήθως βαθιά μέσα σε περιοχές που ελέγχονται από τα καρτέλ. Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον τρία επανδρωμένα υποβρύχια έχουν εντοπιστεί κοντά στην Ισπανία, αν και οι αρχές εκτιμούν ότι έως και 30 ενδέχεται να έχουν περάσει απαρατήρητα.

Η Γαλικία θεωρείται εδώ και χρόνια ιδανικός κόμβος για τη διακίνηση ναρκωτικών. Η βραχώδης ακτογραμμή της διαθέτει πολυάριθμους μικρούς όρμους και δυσπρόσιτα σημεία, όπου τα φορτία μπορούν να μεταφέρονται στη στεριά και στη συνέχεια να παραδίδονται στους διανομείς. Ένα από τα σκάφη που κατασχέθηκαν από την αστυνομία φέρεται να μετέφερε 3.000 κιλά κοκαΐνης.

Η επιχείρηση των Βασιλικών Πεζοναυτών στην Καραϊβική

Ναρκο-υποβρύχια έχουν εντοπιστεί και στην Καραϊβική. Το 2024, ένα τέτοιο σκάφος καταλήφθηκε από Βασιλικούς Πεζοναύτες της Βρετανίας, στο πλαίσιο περιπολίας για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Η ομάδα επιβίβασης αποτελούνταν από Βασιλικούς Πεζοναύτες της 47ης Μοίρας Καταδρομών, εξειδικευμένους ναυτικούς και μέλη της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ. Οι δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο υποβρύχιο σε θαλάσσια περιοχή 190 ναυτικά μίλια νότια της Δομινικανής Δημοκρατίας και κατάσχεσαν δύο τόνους κοκαΐνης, αξίας 189 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν.

Η επιχείρηση ήταν η όγδοη αντίστοιχη επιτυχία του βρετανικού πολεμικού πλοίου HMS Trent, με βάση το Πόρτσμουθ, το οποίο είχε αναχαιτίσει κοκαΐνη αξίας 885 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μόλις επτά μήνες. Εκτός από την καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, το πλοίο μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια κατά την περίοδο των τυφώνων.

Πέρυσι, ο Πίτερ Γουόλς είχε δηλώσει ότι είναι «εφικτό» να επιχειρούν ήδη ναρκο-υποβρύχια στα βρετανικά χωρικά ύδατα. Τότε, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (National Crime Agency – NCA) είχε αναφέρει ότι δεν είχε εντοπίσει τέτοια σκάφη να επιχειρούν στα βρετανικά ύδατα και ότι δεν τα θεωρούσε «σημαντική απειλή».