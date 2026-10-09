Ένα εξαιρετικά υψηλό ποσό κατέληξε στα χέρια του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, καθώς έλαβε αποζημίωση 302.000 λιρών για την πρόωρη λήξη της μίσθωσης της έπαυλής του. Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου υποχρεώθηκε να αποχωρήσει από την κατοικία του μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπστιν. Παρά την κατακραυγή και την απώλεια των βασιλικών του τίτλων, η τερματισμένη συμφωνία του απέφερε μία μυθική αποζημίωση.

Πέρυσι, ο Κάρολος αφαίρεσε από τον Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ τον τίτλο του πρίγκιπα και τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την κατοικία του στο Ουίνδσορ, καθώς η βασιλική οικογένεια επιδίωκε να αποστασιοποιηθεί από το σκάνδαλο Έπστιν.



Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Ο Άντριου ήταν ύποπτος για τη διαρροή εμπιστευτικών κυβερνητικών εγγράφων προς τον Έπστιν, κατά την περίοδο που ο πρώην πρίγκιπας υπηρετούσε ως Βρετανός εκπρόσωπος εμπορίου (μεταξύ 2001 και 2011). Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.



Η περιουσία του Στέμματος (Britain’s Crown Estate), που διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία του βασιλιά Καρόλου, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ παρέδωσε τη μίσθωση του Royal Lodge περισσότερα από 50 χρόνια νωρίτερα από τη λήξη της, γεγονός που του δίνει το δικαίωμα αποζημίωσης ύψους 302.000 λιρών.



Σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης, ο Άντριου είχε επίσης καταβάλει 1,8 εκατομμύρια λίρες για τη χρηματοδότηση αναγκαίων επισκευών στο ακίνητο, ωστόσο η αποζημίωση μείωσε το ποσό αυτό στα 1,5 εκατομμύρια λίρες, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Crown Estate.



Ο Άντριου είχε ήδη δαπανήσει 7,5 εκατομμύρια λίρες για την ανακαίνιση του ακινήτου των 30 δωματίων, όταν εγκαταστάθηκε εκεί για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

«Η μίσθωση για το Royal Lodge έληξε και η προσοχή μας στρέφεται πλέον σταθερά στη μελλοντική του χρήση και στις ευκαιρίες δημιουργίας πρόσθετης οικονομικής αξίας για τη χώρα, μέσω της πρόωρης επιστροφής του», δήλωσε εκπρόσωπος της Crown Estate.



Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι τα εντάλματα έρευνας που είχε εκδόσει για κατοικίες που συνδέονταν με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, εκδόθηκαν με εσφαλμένο τρόπο και πρέπει να ακυρωθούν, προσθέτοντας ωστόσο ότι η έρευνα που ακολούθησε τη σύλληψή του βρίσκεται σε εξέλιξη.



Εν μέσω εντατικού ελέγχου των βασιλικών οικονομικών, πηγή από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο πρώην πρίγκιπας ενημερώθηκε πως χρήματα που παρέχονται από ιδιωτικά κεφάλαια του βασιλιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της νομικής του υπεράσπισης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.