Περίπου 30.000 φιάλες κρασιού, συνολικής αξίας περίπου 5 εκατ. ευρώ, έκαναν φτερά από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενός από τα σημαντικότερα οικογενειακά οινοποιεία της Ιταλίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιταλικών μέσων ενημέρωσης. Η κλοπή σημειώθηκε στην Τοσκάνη, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο κρασιά υψηλής αξίας, τα οποία προορίζονταν για αποστολή σε πελάτες του εξωτερικού.

Η εταιρεία Μαρκέζι Αντινόρι (Marchesi Antinori) ανακοίνωσε ότι η διάρρηξη έγινε το Σάββατο, την ώρα που προετοίμαζε την αποστολή μιας παραγγελίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τουλάχιστον επτά μασκοφόροι απενεργοποίησαν τα συστήματα συναγερμού, έθεσαν εκτός λειτουργίας τις κάμερες ασφαλείας και χρησιμοποίησαν περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα της ίδιας της επιχείρησης, προκειμένου να φορτώσουν δύο μεγάλα φορτηγά με φιάλες από τις περιζήτητες ετικέτες Τινιανέλο (Tignanello), Σολάια (Solaia) και Γκουάντο αλ Τάσο (Guado al Tasso), που παράγονται στην Τοσκάνη.

«Η μεγαλύτερη κλοπή του είδους στην Ιταλία»

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ρέντσο Κοταρέλα, δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλοπή κρασιού αυτού του είδους που έχει σημειωθεί στην Ιταλία. «Μια κλοπή τέτοιας κλίμακας και αξίας δεν έχει σίγουρα συμβεί ποτέ στην Ιταλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Αρχές θα καταφέρουν να εντοπίσουν τα κλεμμένα κρασιά, επισημαίνοντας ότι δύο φορτηγά γεμάτα εμπορεύματα δεν είναι δυνατόν να εξαφανιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Όπως είπε, οι δρόμοι της Τοσκάνης διαθέτουν εκτεταμένο δίκτυο καμερών και, με λίγη τύχη, ενδέχεται να ανακτηθεί τουλάχιστον ένα μέρος από τις φιάλες που αφαιρέθηκαν.

Μιλώντας στους Financial Times, ο Ρέντσο Κοταρέλα υπογράμμισε επίσης τη δυσκολία διάθεσης τόσο μεγάλης ποσότητας κρασιών στην παγκόσμια αγορά χωρίς να γίνουν αντιληπτοί οι υπεύθυνοι. «Αυτά τα κρασιά έχουν μεγάλη αξία και δεν γνωρίζω πώς μπορούν να πουλήσουν όλο αυτό το κρασί σε όλο τον κόσμο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί», δήλωσε.

Η επιλογή των κρασιών δείχνει γνώση της αγοράς

Η Μαρκέζι Αντινόρι εκτιμά ότι η επιλογή των συγκεκριμένων φιαλών δεν ήταν τυχαία. Οι τιμές τους κυμαίνονται συνήθως από 150 έως 500 ευρώ ανά φιάλη, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, υποδηλώνει ότι οι δράστες διέθεταν γνώσεις γύρω από το κρασί και πιθανότατα είχαν πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή μόλις το πρωί της Δευτέρας, όταν οι εργαζόμενοι έφτασαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, όπως αναφέρει το BBC. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

Οι εξαγωγές σε 170 χώρες και το μπαράζ κλοπών στην Ιταλία

Η Μαρκέζι Αντινόρι ιδρύθηκε το 1385 και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες οικογενειακές οινοποιητικές επιχειρήσεις της Ιταλίας. Εξάγει τα προϊόντα της σε 170 χώρες, ενώ τα έσοδά της την περασμένη χρονιά ανήλθαν σε 263 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία έχουν καταγραφεί αλλεπάλληλες κλοπές κρασιών στην Ιταλία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο περιστατικά στην περιοχή του Πεδεμοντίου, στη βόρεια Ιταλία, όπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αφαιρέθηκαν φιάλες κρασιού αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.