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Τραγικό τέλος είχε η διαδρομή του Τούρκου ηθοποιού, Αλί Μπιλενσίρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 52 ετών, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο μέσα σε σήραγγα στην Προύσα της Τουρκίας. Στο πίσω μέρος της μοτοσικλέτας επέβαινε ο 13χρονος γιος του, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος ήταν η σύζυγος του ηθοποιού, που ακολουθούσε με δίκυκλο.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έπεσε πάνω στη μοτοσικλέτα πατέρα και γιου. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 52χρονου ηθοποιού, ενώ ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η σύζυγός του, Φιγκέν Μπιλενσίρ, η οποία κινούνταν πίσω τους με άλλη μοτοσικλέτα, είδε τη στιγμή της πρόσκρουσης και υπέστη νευρικό κλονισμό.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης αποδείχθηκε μοιραία για τον 52χρονο ηθοποιό, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο γιος του, που αναφέρεται με τα αρχικά C.B., τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου έλαβε την απαραίτητη περίθαλψη.

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος προκύπτουν από βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Στο υλικό αποτυπώνεται η πορεία του αυτοκινήτου προς το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς και η σύγκρουσή του με τη μοτοσικλέτα μέσα στη σήραγγα. Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές του τροχαίου.

Μετά το δυστύχημα, ο οδηγός του αυτοκινήτου τέθηκε υπό κράτηση και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Ακολούθως οδηγήθηκε στη φυλακή, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, εν αναμονή της δίκης του.