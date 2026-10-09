Τραγικό τέλος είχε η διαδρομή του Τούρκου ηθοποιού, Αλί Μπιλενσίρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 52 ετών, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο μέσα σε σήραγγα στην Προύσα της Τουρκίας. Στο πίσω μέρος της μοτοσικλέτας επέβαινε ο 13χρονος γιος του, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος ήταν η σύζυγος του ηθοποιού, που ακολουθούσε με δίκυκλο.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έπεσε πάνω στη μοτοσικλέτα πατέρα και γιου. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 52χρονου ηθοποιού, ενώ ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η σύζυγός του, Φιγκέν Μπιλενσίρ, η οποία κινούνταν πίσω τους με άλλη μοτοσικλέτα, είδε τη στιγμή της πρόσκρουσης και υπέστη νευρικό κλονισμό.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης αποδείχθηκε μοιραία για τον 52χρονο ηθοποιό, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο γιος του, που αναφέρεται με τα αρχικά C.B., τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου έλαβε την απαραίτητη περίθαλψη.

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος προκύπτουν από βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Στο υλικό αποτυπώνεται η πορεία του αυτοκινήτου προς το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς και η σύγκρουσή του με τη μοτοσικλέτα μέσα στη σήραγγα. Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές του τροχαίου.

TRAGIC | Security camera footage has emerged of the accident in Bursa where motorcyclist Ali Bilensir (52), who collided with a car in a tunnel, lost his life, and his son C.B. (13) was seriously injured. His wife Figen Bilensir, who was following behind on another motorcycle, suffered a nervous breakdown upon witnessing the crash. The car driver, Bilal Ç., who was taken into custody and imprisoned after treatment at the hospital, was released pending trial without detention. — Mindbeast (@mindbeast) October 8, 2026

Μετά το δυστύχημα, ο οδηγός του αυτοκινήτου τέθηκε υπό κράτηση και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Ακολούθως οδηγήθηκε στη φυλακή, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, εν αναμονή της δίκης του.