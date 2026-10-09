Με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης τιμάται η Νάβι Πιλάι.

Γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1941 στο Ντέρμπαν, είναι Νοτιοαφρικανή δικηγόρος, δικαστής και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το 2008 έως το 2014 υπηρέτησε ως Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Αν χειροκροτήσετε λίγο πιο δυνατά, ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ, αστειεύθηκε η Νάβι Πιλάι μόλις έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2026 από τη Νυρεμβέργη όπου συμμετέχει σε συμπόσιο διεθνούς δικαίου όταν οι παρευρισκόμενοι την υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα.

«Όμως ως δικηγόρος και δικαστής πρέπει να επιβεβαιώσω» ότι είναι όντως αλήθεια, πρόσθεσε γελώντας.

Αυτή την αντίδραση της Πιλάι απαθανάτισε η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας Ανιές Καλαμάρ και ανέβασε το βίντεο στο Χ.

«Το τελευταίο πράγμα που έκανα ήταν να υποβάλω την έκθεση για τη Γάζα, στην οποία χαρακτηρίζω τα όσα συμβαίνουν εκεί γενοκτονία»

Σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιου του Νάταλ. Στην αρχή, επειδή στο καθεστώς του Απαρχάιντ κανένα δικηγορικό γραφείο δεν την προσλάμβανε, λόγω της καταγωγής της, άνοιξε δικό της δικηγορικό γραφείο και αγωνίστηκε ενάντια στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα της μέσα από την δουλειά της. Μετά από ένα διδακτορικό στο Χάρβαρντ έγινε δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο της νοτίου Αφρικής. Από το 2003 έως το 2008 ήταν δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, προτού γίνει Ύπατη αρμοστής των Ηνωμένων εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Ναβανεθέμ Πιλάι, προέρχεται από μια οικογένεια που ανήκει στη νοτιοαφρικανική μειονοτική ομάδα Ινδών Ταμίλ. Οι πρόγονοί της, που μετανάστευσαν από την Ινδία, εργάζονταν σε μια φυτεία ζαχαροκάλαμου. Ο πατέρας της ήταν οδηγός λεωφορείου και η μητέρα της νοικοκυρά. Οι γονείς της, που γεννήθηκαν στη Νότια Αφρική, ζούσαν με τις τέσσερις κόρες τους στο Clairwood, μια φτωχή συνοικία που δεν απέχει πολύ από το Ντέρμπαν, στην οποία ζούσαν περιορισμένα τα μέλη των ασιατικών μειονοτήτων λόγω της πολιτικής του απαρτχάιντ. Οι γονείς , σε αντίθεση με τις συνήθειες της εποχής, ενθάρρυναν τα παιδιά τους να σπουδάσουν ως δικηγόροι και διευθυντές. Η Pillay είναι πλέον χήρος και έχει δύο κόρες.