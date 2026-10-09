Προς την εξασφάλιση από κοινού κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου οδεύουν το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα στην Ισπανία και το ακροδεξιό Vox, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δύο δημοσκοπήσεων που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2018, προκήρυξε πρόωρες εκλογές αυτή την εβδομάδα, έπειτα από την καταψήφιση στο κοινοβούλιο των κυβερνητικών προτάσεων για τη διαχείριση της εντεινόμενης στεγαστικής κρίσης.

Ο Σάντσεθ προσβλέπει στο ότι οι διαδηλώσεις για το έλλειμμα στην προσφορά κατοικιών και την αύξηση των ενοικίων, έπειτα από την έξωση της 87χρονης Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ, θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν τους αριστερούς ψηφοφόρους και να μετατοπίσουν το αφήγημα από μια μεταναστευτική κρίση το καλοκαίρι και τις έρευνες για καταγγελίες περί διαφθοράς στους κόλπους του κόμματος και αθέμιτη άσκηση επιρροής από τη σύζυγο και τον αδελφό του πρωθυπουργού.

Ο Σάντσεθ έχει επανειλημμένως διαψεύσει κάθε αξιόμεμπτη ενέργεια από το κόμμα του και έχει υπερασπιστεί την αθωότητα της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εφημερίδας El País, που αναδημοσιεύει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το αντιμεταναστευτικό κόμμα Vox μαζί θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν 198 έδρες, πάνω δηλαδή από το όριο των 176 εδρών που απαιτείται για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Στις προηγούμενες εκλογές το 2023, αυτά τα δύο κόμματα εξασφάλισαν 170 έδρες και τώρα το Vox φέρεται να έχει διπλασιάσει το ποσοστό στήριξής του.

Οι Σοσιαλιστές αναμένεται ότι θα πέσουν στις 112 έδρες από 121, που είχαν λάβει πριν από τρία χρόνια και οι επιλογές τους για να κυβερνήσουν θα επηρεαστούν κατά πολύ από τη μείωση της δημοτικότητας του ακροαριστερού κυβερνητικού εταίρου τους, του κόμματος Sumar, προέκυψε από τη δημοσκόπηση.

Μια εκλογική ήττα θα σήμαινε το τέλος για μια από τις τελευταίες εναπομείνασες αριστερές κυβερνήσεις στην Ευρώπη σε μια περίοδο κατά την οποία η άκρα δεξιά συσπειρώνει τους υποστηρικτές της στην περιοχή.

Αναφορικά με το σύνολο των ψήφων, το Λαϊκό Κόμμα φέρεται να κερδίζει τις εκλογές με 31,9% μπροστά από τους Σοσιαλιστές με 28,1%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της El País.

Παρότι και τα δύο κόμματα έχουν χάσει ψήφους σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πτώση για τους Σοσιαλιστές είναι μεγαλύτερη.

Παρόμοια είναι τα συμπεράσματα και της δημοσκόπησης που διενήργησε η ιστοσελίδα El Confidencial σύμφωνα με την οποία το Λαϊκό Κόμμα και το Vox θα κέρδιζαν 200 έδρες, κάτι που θα βοηθούσε στην είσοδο ενός ακροδεξιού κόμματος στην κεντρική κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα έπειτα από τον θάνατο του δικτάτορα Φράνκο το 1975.