Δέκα επείγουσες προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και διαβίωσης των νέων στη Γαλλία έχουν παρουσιάσει οι μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις, την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Η Φοιτητική Ένωση (Union étudiante), σε συνεργασία με τη Μαθητική Συνδικαλιστική Ένωση (USL), εγκαινίασε πριν από λίγες μέρες μια πλατφόρμα με τις διεκδικήσεις τους. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ήδη, ως υπογράφουσες, η Εθνική Ένωση Φοιτητών της Γαλλίας (UNEF), η Ομοσπονδία Γενικών Φοιτητικών Ενώσεων (FAGE) και η οργάνωση Solidaires étudiant·e·s.

1) Ανακαίνιση των σχολικών και πανεπιστημιακών κτιρίων

Ένα από τα αιτήματα που έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση από την έναρξη των κινητοποιήσεων αφορά την κατάσταση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων. Η Φοιτητική Ένωση και η Μαθητική Συνδικαλιστική Ένωση ζητούν την εφαρμογή ενός επείγοντος προγράμματος ανακαίνισης των σχολικών και πανεπιστημιακών κτιρίων που είναι υποβαθμισμένα ή ανθυγιεινά.

Οι παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις δύο οργανώσεις, πρέπει να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτό σημαίνει εγκατάσταση κλιματισμού και συστημάτων δροσισμού για την αντιμετώπιση των καυσώνων, καθώς και κατάλληλη μόνωση και θέρμανση για τις περιόδους έντονου ψύχους. Παράλληλα, ζητούν κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για τη συντήρηση των εγκαταστάσεών του, καθώς και καθαρές και λειτουργικές τουαλέτες.

2) Μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού

Οι οργανώσεις ζητούν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα προσλήψεων στην Εθνική Εκπαίδευση, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων σε εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένο προσωπικό. Ειδικότερα, προτείνουν να αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής ανά 500 μαθητές, ένας ψυχολόγος ανά 500 μαθητές και ένας σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού ανά 500 μαθητές.

Η ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού, σύμφωνα με το κείμενο, συνδέεται με τις ελλείψεις που καταγράφονται σε πολλά γυμνάσια και λύκεια, τα οποία δεν διαθέτουν επαγγελματίες υγείας. Έκθεση της Διεύθυνσης Αξιολόγησης, Προοπτικής και Επιδόσεων του γαλλικού υπουργείου Παιδείας (DEPP), η οποία δημοσιεύθηκε το 2021, κατέγραφε περίπου έναν ψυχολόγο ανά 1.500 μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έναν ανά 1.000 μαθητές στα γυμνάσια και τα λύκεια.

Για τους εκπαιδευτικούς, η Φοιτητική Ένωση και η Μαθητική Συνδικαλιστική Ένωση ζητούν τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων και όχι την κάλυψη των αναγκών με συμβασιούχους. Στόχος είναι να περιοριστούν οι ανισότητες μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αναπληρώσεων όταν προκύπτουν κενά. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος για τους συνοδούς μαθητών με αναπηρία (AESH), καθώς και την πρόσληψη 800 επιπλέον εργαζομένων.

3) Αναμόρφωση του σχολικού ωραρίου και των διαλειμμάτων

Οι δύο οργανώσεις ζητούν συνολική αναμόρφωση του σχολικού ωραρίου στα γυμνάσια και τα λύκεια, αλλά και στην ανώτατη εκπαίδευση, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και η ευημερία μαθητών και φοιτητών. Η πρόταση εντάσσεται στη συζήτηση που συνδέεται με τις εργασίες της Συνέλευσης Πολιτών για τον χρόνο των παιδιών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2025.

Στο πλαίσιο αυτό, η Φοιτητική Ένωση και η Μαθητική Συνδικαλιστική Ένωση ζητούν να αναθεωρηθεί η μεταρρύθμιση του λυκείου και του απολυτηρίου, η οποία οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην κατάργηση των κατευθύνσεων S, ES και L από το 2019. Παράλληλα, διεκδικούν την καθιέρωση μεσημεριανού διαλείμματος διάρκειας τουλάχιστον 90 λεπτών για όλους τους μαθητές και τους φοιτητές.

4) Δημιουργία 250.000 νέων θέσεων στην ανώτατη εκπαίδευση

Η δημιουργία 250.000 επιπλέον θέσεων στην ανώτατη εκπαίδευση από τον Σεπτέμβριο του 2027 αποτελεί βασικό αίτημα των οργανώσεων, οι οποίες επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των υποψηφίων που δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν θέση στις σπουδές που επιθυμούν.

Η πρόταση αφορά τόσο τους μαθητές που κάθε χρόνο δεν λαμβάνουν καμία πρόταση εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση όσο και τους αποφοίτους που μένουν χωρίς θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ένα φαινόμενο που περιγράφεται στη Γαλλία ως «χωρίς μεταπτυχιακό» (sans master).

5) Τέλος στην αλγοριθμική επιλογή μέσω των Parcoursup και Mon Master

Παράλληλα με την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων, η Φοιτητική Ένωση και η Μαθητική Συνδικαλιστική Ένωση ζητούν να τερματιστεί η αλγοριθμική επιλογή υποψηφίων μέσω των πλατφορμών Parcoursup και Mon Master. Οι δύο οργανώσεις δεν προτείνουν, ωστόσο, την κατάργηση των κεντρικών εθνικών πλατφορμών υποβολής αιτήσεων.

Αντίθετα, επιθυμούν να διατηρηθούν τα συγκεκριμένα συστήματα, ώστε οι υποψήφιοι να έχουν σαφή εικόνα των διαθέσιμων προγραμμάτων σπουδών, αλλά χωρίς διαδικασίες επιλογής. Η πρόταση συνδέεται με τη διεκδίκηση για περισσότερες θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση και με την αντιμετώπιση των δυσκολιών πρόσβασης σε πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

6) Αναπροσαρμογή των επιδομάτων στέγασης

Η αντιμετώπιση της φοιτητικής οικονομικής επισφάλειας αποτελεί κεντρικό μέρος των διεκδικήσεων. Η Φοιτητική Ένωση και η Μαθητική Συνδικαλιστική Ένωση ζητούν να εγκαταλειφθούν τα δημοσιονομικά μέτρα που προβλέπουν το πάγωμα των επιδομάτων στέγασης (APL) και, αντίθετα, να αυξηθούν οι σχετικές παροχές.

Επιπλέον, ζητούν να επανέλθουν τα επιδόματα στέγασης για τους αλλοδαπούς φοιτητές και να αποσυρθεί η προτεινόμενη αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού τους, η οποία, σύμφωνα με τις οργανώσεις, θα μπορούσε να στερήσει την παροχή από 147.000 φοιτητές.

7) Γεύμα με ένα ευρώ και κατάργηση των διαφοροποιημένων διδάκτρων

Οι οργανώσεις ζητούν να διατεθούν επαρκείς πόροι στα περιφερειακά πανεπιστημιακά και σχολικά κέντρα (Crous), ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης όλων των φοιτητών σε γεύμα με κόστος ενός ευρώ.

Παράλληλα, διεκδικούν την κατάργηση του προγράμματος «Καλώς ήρθατε στη Γαλλία» («Bienvenue en France») και των διαφοροποιημένων διδάκτρων που επιβάλλονται στους φοιτητές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δύο αιτήματα εντάσσονται στις προτάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής επισφάλειας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις σπουδές.

8) Αύξηση των φοιτητικών υποτροφιών και καταβολή τους για 12 μήνες

Η Φοιτητική Ένωση και η Μαθητική Συνδικαλιστική Ένωση ζητούν αύξηση των φοιτητικών υποτροφιών κατά 200 ευρώ, καθώς και την καταβολή τους σε δωδεκάμηνη βάση αντί για μικρότερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, προτείνουν τη διεύρυνση του συστήματος, ώστε να ενταχθούν σε αυτό 300.000 επιπλέον φοιτητές.

Οι διεκδικήσεις αυτές συνδέονται με την αναμενόμενη δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης των φοιτητικών υποτροφιών, η εφαρμογή της οποίας έχει αναβληθεί επανειλημμένα από τη γαλλική κυβέρνηση.

9) Ενίσχυση της μαθητικής εκπροσώπησης και της συμμετοχής στις εκλογές

Για να ενισχυθεί η συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, οι δύο οργανώσεις ζητούν να αυξηθούν οι θέσεις που καταλαμβάνουν στα διοικητικά συμβούλια των λυκείων. Στόχος είναι οι μαθητές να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα εκπροσώπησης και να ακούγεται περισσότερο η άποψή τους για ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική ζωή.

Επιπλέον, προτείνουν τη διεξαγωγή εκλογών με συνδυασμούς στα Συμβούλια Μαθητικής Ζωής (CVL) και στα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Μαθητικής Ζωής (CAVL), ώστε να διασφαλίζεται η συνδικαλιστική αντιπροσώπευση. Ζητούν επίσης την καθιέρωση άμεσης ψηφοφορίας, με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή των μαθητών στις συγκεκριμένες εκλογικές διαδικασίες.

10) Τέλος στην καταστολή και στην αστυνομική βία

Η τελευταία θεματική αφορά την αντιμετώπιση της καταστολής κατά τη διάρκεια των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων. Οι οργανώσεις αντιτίθενται σε κάθε μορφή καταστολής του κινήματος και ζητούν να διασφαλιστεί ότι οι αστυνομικοί που ευθύνονται για περιστατικά βίας θα διώκονται δικαστικά.

Παράλληλα, για την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος των νέων να οργανώνονται ελεύθερα, ζητούν οι απουσίες που συνδέονται με τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις να μην προσμετρώνται ούτε να επιφέρουν κυρώσεις.