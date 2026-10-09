Χιλιάδες οικογένειες ξαναενώθηκαν χθες Πέμπτη, καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε στις ΗΠΑ έπειτα από πολύμηνη αποστολή στη Μέση Ανατολή, η οποία σημαδεύτηκε από σκληρές συνθήκες διαβίωσης και απόπειρες αυτοκτονίας μελών του πληρώματος.

Οι οικογένειες των στρατιωτικών συγκεντρώθηκαν στις αποβάθρες της βάσης του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια για να υποδεχθούν τους συγγενείς τους, τους οποίους είχαν να δουν σχεδόν έναν χρόνο.

Κάποιοι ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς, καθώς περισσότεροι από εκατό νέοι πατεράδες είδαν τα παιδιά τους για πρώτη φορά και πολλοί άλλοι ξαναείδαν τα δικά τους πολύ μεγαλύτερα από όσο τα είχαν αφήσει.

Το USS Abraham Lincoln αναχώρησε από τη βάση του τον Νοέμβριο του 2025 για μια αποστολή στη Νότια Σινική Θάλασσα. Κατευθύνθηκε προς τη Μέση Ανατολή προτού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν πλήγματα εναντίον του Ιράν και ξεσπάσει ο πόλεμος. Παρέμεινε στη θάλασσα συνεχώς για 265 ημέρες, μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου που έφτασε σε λιμάνι της Ταϊλάνδης.

Η παρατεταμένη παραμονή του στη θάλασσα επηρέασε το πλήρωμά του: τον Αύγουστο οικογένειες στρατιωτικών και πολλοί Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί προειδοποίησαν για τις συνθήκες διαβίωσης πάνω στο πλοίο, καταγγέλλοντας κυρίως απόπειρες αυτοκτονίας και ελλείψεις τροφίμων.

Τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε σε επιστολή της ότι σημειώθηκαν οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας μεταξύ των μελών του πληρώματος του αεροπλανοφόρου USS Lincoln. Κανένας τους δεν έχασε τη ζωή του.

Η επιστροφή του αεροπλανοφόρου στη βάση του προσφέρει ανακούφιση στις οικογένειες των περίπου 6.000 στρατιωτικών, οι οποίες δυσκολεύονταν να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Η Άλμπα Σολάνο, που πήγε να υποδεχθεί τον σύντροφό της με την κόρη της, εξήγησε ότι μάθαινε νέα του «κυρίως μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου». «Καμιά φορά ανταλλάσσαμε SMS», πρόσθεσε. «Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες ήταν φρικτές. Δεν λειτουργούσαν ποτέ. Μας άκουγε, αλλά εμείς όχι».

Επίσκεψη Χέγκσεθ

Μετά τις αποκαλύψεις για τις συνθήκες διαβίωσης στο αεροπλανοφόρο, ο Τραμπ αρχικά διέψευσε ότι στρατιωτικοί αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εκτίμησε ότι η κατάσταση παρουσιαζόταν «σαν καρικατούρα».

Όμως σε επιστολή που έστειλε τον Αύγουστο ο Αμερικανός υπηρεσιακός υφυπουργός Πολεμικού Ναυτικού Χανγκ Κάο, στην οποία απαντά στις ερωτήσεις της Δημοκρατικής γερουσιάστριας Κίρστεν Γκίλιμπραντ, η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι σημειώθηκαν οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο.

«Ένας ναύτης (…) έπεσε στη θάλασσα στις αρχές Αυγούστου» και «διασώθηκε αμέσως (…) και απομακρύνθηκε από το πλοίο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα», ανέφερε η επιστολή. Ένας άλλος «προσπάθησε να πέσει στη θάλασσα», αλλά «τον εμπόδισαν οι συνάδελφοί του» και «επέστρεψε στο λιμάνι της βάσης του», πρόσθετε.

Στην επιστολή γίνεται επίσης λόγος για περιορισμένες δυνατότητες ανεφοδιασμού στη διάρκεια των συγκρούσεων, γεγονός που οδήγησε στη μείωση «του αριθμού των κυρίως πιάτων που προσφέρονται», τα οποία μειώθηκαν από «δύο σε ένα για ένα σύντομο διάστημα».

Την Τετάρτη ο Χέγκσεθ επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο για να συγχαρεί το πλήρωμά του και να απονείμει στο USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά του πλοία την Προεδρική Διάκριση Μονάδας, την ύψιστη τιμή που μπορεί να λάβει μια μονάδα και η οποία συνήθως προορίζεται για σημαντικά επιτεύγματα στη μάχη, για τις «40 ημέρες πολεμικών επιχειρήσεων και τον ακλόνητο θαλάσσιο αποκλεισμό του Ιράν σε υποστήριξη της Επιχείρησης Επική Οργή».