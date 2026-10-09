Εκατοντάδες χρήστες των social media έστρεψαν την προσοχή τους σε ένα σχολείο Μοντεσόρι στο Μπρούκλιν, καθώς οι εκπαιδευτικοί του εμφανίζονται σε φωτογραφίες και βίντεο με ρούχα που θυμίζουν έντονα τη διάσημη συλλογή Pleats Please του ιαπωνικού οίκου μόδας Ισέι Μιγιάκε.

Ένα πλισέ φόρεμα της συγκεκριμένης συλλογής, παρόμοιο με εκείνο που φορά η διευθύντρια του σχολείου, Στέφανι Γου, σε βίντεο στο Instagram, κοστίζει περίπου 730 δολάρια. Ορισμένοι χρήστες υπέθεσαν ότι οι εικόνες είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ άλλοι δεν εξεπλάγησαν από την πολυτελή εμφάνιση των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι τα ετήσια δίδακτρα για έναν μαθητή του δημοτικού φτάνουν τα 43.500 δολάρια.

«Είναι το σχολείο των ονείρων των γονέων που συμβάλλουν στον εξευγενισμό του Γουίλιαμσμπεργκ», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, αναφερόμενος στη διαδικασία αναβάθμισης μιας περιοχής που συχνά συνοδεύεται από αύξηση των τιμών και αλλαγή της κοινωνικής σύνθεσής της.

Το σχολείο Ms. Lam Montessori, το οποίο διαθέτει πέντε παραρτήματα σε όλο το Μπρούκλιν, έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Όπως ανακοίνωσε, οι εκπαιδευτικοί δεν φορούν αυθεντικά ρούχα Ισέι Μιγιάκε, τα οποία κοστίζουν εκατοντάδες δολάρια, αλλά δημιουργίες της ταϊβανέζικης εταιρείας Yamasaki Takashi, που διαθέτει παρόμοια σχέδια και γραμμές με τον γνωστό ιαπωνικό οίκο.

Συγκεκριμένα, ένα φόρεμα σαν αυτό που φορούσε η διευθύντρια κοστίζει 5.200 δολάρια Ταϊβάν, δηλαδή περίπου 162 δολάρια ΗΠΑ. Η Γου το συνδύασε με ασορτί παλτό αξίας 4.700 δολαρίων Ταϊβάν, περίπου 147 δολαρίων ΗΠΑ. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 309 δολάρια, δηλαδή λιγότερο από τη μισή τιμή ενός αυθεντικού ενδύματος Ισέι Μιγιάκε.

Το σχολείο επιβεβαίωσε ότι παρέχει τα συγκεκριμένα φορέματα στους εκπαιδευτικούς ως στολή εργασίας. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ορισμένοι δάσκαλοι επιλέγουν να συμπληρώνουν την γκαρνταρόμπα τους με αυθεντικά ρούχα Ισέι Μιγιάκε, χρησιμοποιώντας τον μισθό τους, κάτι που, όπως ανέφερε, δεν αποτελεί πρόβλημα για τη διοίκηση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, το σχολείο εξήγησε ότι η επιλογή των συγκεκριμένων ενδυμάτων δεν αφορά μόνο την εμφάνιση, αλλά και την καθημερινή εργασία στην τάξη.

«Σε μια τάξη Μοντεσόρι, ο ενήλικας αποτελεί μέρος του περιβάλλοντος που προετοιμάζουμε για τα παιδιά, όπως ακριβώς τα ράφια και τα εκπαιδευτικά υλικά. Οι εκπαιδευτικοί γονατίζουν, μεταφέρουν αντικείμενα, σερβίρουν και κινούνται μαζί με τα παιδιά όλη την ημέρα», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, τα συγκεκριμένα ρούχα δεν τσαλακώνονται, δεν λεκιάζουν εύκολα και διατηρούν την καλή τους εμφάνιση για χρόνια. Υπάρχει, μάλιστα, ακόμα ένας λόγος για την επιλογή τους, ειδικά για τα μικρότερα παιδιά: «Ξέρουν πάντα σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια».