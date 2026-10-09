Εκατομμύρια κοριοί έβγαιναν από στρώματα σε κατοικία στο Κάντον του Κάρντιφ, σε μία από τις χειρότερες καταστάσεις που έχει αντιμετωπίσει απεντομωτής μέσα σε 38 χρόνια εργασίας. Τα έντομα είχαν εξαπλωθεί ακόμη και στους τοίχους και κάτω από τις ταπετσαρίες, ενώ η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή ώστε τα στρώματα και τα πλαίσια των κρεβατιών χρειάστηκε να απομακρυνθούν και να οδηγηθούν προς αποτέφρωση.

Ο απεντομωτής από το Κάρντιφ, Γκάρεθ Ντέιβις, και η ομάδα του χρειάστηκε να φορέσουν πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν την εκτεταμένη προσβολή, χρησιμοποιώντας ειδικές ηλεκτρικές σκούπες για τη συλλογή εκατομμυρίων κοριών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την αντιμετώπιση μιας μεγάλης επιδρομής από κατσαρίδες, τον προηγούμενο μήνα, την οποία ο ίδιος παρομοίασε επίσης με σκηνή από ταινία τρόμου.

«Αυτό το σπίτι ήταν απλώς φρικτό», δήλωσε ο Ντέιβις στην πρωινή εκπομπή του BBC Radio Wales. «Όταν σήκωνες τα στρώματα, έβλεπες εκατοντάδες χιλιάδες κοριούς. Έβγαιναν ακόμη και από την ταπετσαρία. Ήταν τρομακτικό», ανέφερε.

Πώς μεταφέρονται οι κοριοί και πού κρύβονται

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), οι κοριοί μπορούν να εισέλθουν σε ένα σπίτι μέσω των ρούχων, των αποσκευών ή των μεταχειρισμένων επίπλων. Μόλις βρεθούν στο εσωτερικό μιας κατοικίας, συνηθίζουν να κρύβονται κοντά στα σημεία όπου κοιμούνται οι άνθρωποι, όπως μέσα σε στρώματα, σκελετούς κρεβατιών και έπιπλα, αλλά και σε μικρές ρωγμές και σχισμές στους τοίχους.

Η παρουσία τους δεν συνδέεται απαραίτητα με την κακή καθαριότητα. Όπως επισημαίνει το NHS, οι κοριοί μπορούν να εντοπιστούν τόσο σε καθαρά όσο και σε βρόμικα σπίτια. Ωστόσο, ο τακτικός καθαρισμός μπορεί να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό τους και να περιορίσει τον χρόνο που απαιτείται μέχρι να διαπιστωθεί η παρουσία τους.

Ποια είναι τα σημάδια ότι υπάρχουν κοριοί στο σπίτι

Το συνηθέστερο σημάδι προσβολής από κοριούς είναι τα τσιμπήματα, τα οποία συνήθως εμφανίζονται ως μικρά, ανάγλυφα και κνησμώδη σημάδια στο δέρμα, όπως αναφέρει το BBC. Μπορεί να σχηματίζουν μια γραμμή ή να εμφανίζονται συγκεντρωμένα σε ομάδες. Σε ανοιχτόχρωμο δέρμα, τα τσιμπήματα συνήθως έχουν κόκκινη όψη, ενώ σε μαύρο ή καφέ δέρμα μπορεί να εμφανίζονται με μωβ απόχρωση και να είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν.

Ενδείξεις μπορεί επίσης να αποτελούν οι μικρές κηλίδες αίματος στα σεντόνια, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν όταν οι κοριοί συνθλίβονται, καθώς και μικρά καφέ στίγματα στα κλινοσκεπάσματα ή στα έπιπλα, τα οποία μπορεί να είναι περιττώματα των εντόμων. «Θα σας τσιμπήσουν και θα δείτε κηλίδες αίματος στα σεντόνια», ανέφερε ο Γκάρεθ Ντέιβις, υπογραμμίζοντας ότι η άμεση αντίδραση είναι σημαντική μόλις εντοπιστούν κοριοί.

Πώς αντιμετωπίζεται η προσβολή από κοριούς

Η εξάλειψη των κοριών μπορεί να είναι δύσκολη, ωστόσο υπάρχουν ορισμένα μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν. Τα μολυσμένα κλινοσκεπάσματα και ρούχα μπορούν να πλυθούν σε υψηλή θερμοκρασία και στη συνέχεια να στεγνωθούν σε στεγνωτήριο, επίσης σε υψηλή θερμοκρασία, για τουλάχιστον 30 λεπτά. Μια άλλη επιλογή είναι να τοποθετηθούν τα ρούχα ή τα κλινοσκεπάσματα μέσα σε πλαστική σακούλα και να παραμείνουν στην κατάψυξη για τρεις έως τέσσερις ημέρες. Παράλληλα, ο τακτικός καθαρισμός του σπιτιού μπορεί να συμβάλει στον έγκαιρο εντοπισμό των εντόμων.

Στην πρόσφατη περίπτωση στο Κάρντιφ, η ομάδα του Ντέιβις χρησιμοποίησε αρχικά ειδικές ηλεκτρικές σκούπες, προκειμένου να απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους κοριούς. Στη συνέχεια, προχώρησε στην εφαρμογή εξειδικευμένου εντομοκτόνου, ενώ τα στρώματα και τα πλαίσια των κρεβατιών τοποθετήθηκαν σε σακούλες και οδηγήθηκαν για αποτέφρωση.

«Ήταν τόσο άσχημη η κατάσταση», πρόσθεσε ο απεντομωτής, περιγράφοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ομάδα του.