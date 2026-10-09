Ουκρανικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους ενώ δύο τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, στη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους.

Επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην κεντρική ρωσική περιφέρεια της Καλούγκα προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Εξάλλου πλήγμα από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Ρέντκινο, στη ρωσική περιφέρεια του Τβερ, όπως ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης, Βιτάλι Κορολιόφ, προσθέτοντας ότι η πυρκαγιά κατασβέσθηκε.

Στην Ουκρανία, ρωσικές βόμβες σκότωσαν έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν επτά, ανάμεσά τους ένα παιδί, στην πόλη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο αρμόδιος για την άμυνα περιφερειακός αξιωματούχος, Ιβάν Φεντόροφ.

Εξάλλου έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης σημειώνονται στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, και στη γύρω περιοχή, ανακοίνωσε σήμερα η ιδιωτική εταιρεία ενέργειας DTEK.

Η εταιρεία αναφέρει στην ανακοίνωση πως προέβη στις διακοπές κατόπιν εντολής του εθνικού διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo.