Μια 35χρονη καθηγήτρια λυκείου στο Τέξας των ΗΠΑ κατηγορείται ότι ανέπτυξε ανάρμοστη σχέση με 16χρονη μαθήτριά της, αφού οι ερευνητές εντόπισαν στο κινητό της ανήλικης κλειδωμένες καταχωρίσεις ημερολογίου που περιέγραφαν φιλιά, αγκαλιές και συζητήσεις για την ανάγκη να κρατήσουν κρυφή τη σχέση τους.

Η Γκλόρια Ρεσέντις, η οποία διδάσκει στο λύκειο Χέμπρον, στην πόλη Κάρολτον του Τέξας, παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές την Τρίτη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για προσέγγιση ανηλίκου με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική επαφή με παιδί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μάλιστα, μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, η 35χρονη είχε παρουσιαστεί σε ρεπορτάζ του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού Telemundo 39 για τη δραστηριότητά της ως εθνική διαιτητής της Αμερικανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (US Soccer).

Οι κλήσεις και τα μηνύματα που κίνησαν τις υποψίες

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που εξασφάλισε το NBC DFW, οι γονείς της 16χρονης απευθύνθηκαν στην αστυνομία όταν εντόπισαν στο κινητό της κόρης τους αρκετές βιντεοκλήσεις μέσω FaceTime, τηλεφωνικές κλήσεις και γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τη Ρεσέντις. Η καθηγήτρια είχε διδάξει την ανήλικη κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι και κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς η μαθήτρια περνούσε, όπως ανέφεραν, ανησυχητικά μεγάλο χρονικό διάστημα με την εκπαιδευτικό. Οι δυο τους έτρωγαν μαζί, χωρίς την παρουσία άλλων, μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, ενώ η ανήλικη παρέμενε στο σχολείο μαζί της σχεδόν καθημερινά μετά το τέλος των μαθημάτων.

Οι γονείς παρέδωσαν το κινητό τηλέφωνο της κόρης τους στους ερευνητές, οι οποίοι εντόπισαν διαγραμμένα μηνύματα που φέρεται να έδειχναν ότι η καθηγήτρια τής έκανε πολλά δώρα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν κλειδωμένες καταχωρίσεις στο ημερολόγιο του κινητού, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, περιέγραφαν μια ερωτική σχέση μεταξύ των δύο.

Τα ημερολόγια για τα φιλιά και την προσπάθεια να κρατήσουν τη σχέση κρυφή

Σε μία καταχώριση του Ιουνίου, την οποία επικαλείται η ένορκη κατάθεση, η μαθήτρια έγραψε ότι είχαν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από τότε που οι δυο τους αναγνώρισαν για πρώτη φορά τα συναισθήματά τους. Σε άλλη καταχώριση, ανέφερε ότι το πρώτο φιλί με τη Ρεσέντις δόθηκε τον Μάρτιο, ενώ περιέγραψε και άλλες περιστάσεις κατά τις οποίες φέρεται να αγκαλιάστηκαν και να φιλήθηκαν.

Η ανήλικη περιέγραφε τις δύο τους ως ζευγάρι και έγραφε ότι έπρεπε να συναντιούνται κρυφά και να αποκρύπτουν τη σχέση τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, επικοινωνούσαν τρεις έως τέσσερις φορές την ημέρα, ενώ ορισμένες από τις συνομιλίες τους διαρκούσαν περισσότερες από επτά ώρες.

Η Ρεσέντις παραδόθηκε στις Αρχές και οδηγήθηκε αρχικά στις φυλακές της Κάρολτον. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στις φυλακές της κομητείας Ντέντον, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Σε διοικητική άδεια η καθηγήτρια – Συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές

Οι αρμόδιοι της σχολικής περιφέρειας Λιούιζβιλ ανακοίνωσαν ότι η εκπαιδευτικός τέθηκε σε διοικητική άδεια και ότι της έχει απαγορευτεί αυστηρά η είσοδος σε οποιαδήποτε εγκατάσταση της σχολικής περιφέρειας.

Παράλληλα, η σχολική περιφέρεια προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στους μαθητές του λυκείου Χέμπρον, το οποίο βρίσκεται περίπου 21 μίλια, δηλαδή 34 χιλιόμετρα, από το κέντρο του Ντάλας.

