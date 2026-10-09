Ένα σχέδιο για να βγει από τη φυλακή και να επιστρέψει στην πατρίδα της φέρεται να έχει θέσει σε εφαρμογή η Άντβα Λαβί, πρώην μοντέλο του περιοδικού «Penthouse», η οποία κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε εφαρμογές γνωριμιών για να προσεγγίζει μεγαλύτερους σε ηλικία, εύπορους άνδρες και στη συνέχεια να τους κλέβει.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση στις ΗΠΑ, όχι μόνο λόγω των κατηγοριών σε βάρος της, αλλά και εξαιτίας της σχέσης της με τον δισεκατομμυριούχο Στίβεν Κλούμπεκ, με τον οποίο ήταν αρραβωνιασμένη, όπως σημειώνει η New York Post.

Penthouse Pet’s daring escape plot revealed after allegedly honeypotting old rich men: ‘Any means necessary’ https://t.co/jHh3yJU3pH https://t.co/q1aSXtq2ko — New York Post (@nypost) October 8, 2026

Πλέον, η Άντβα Λαβί, που κρατείται σε φυλακή του Λος Άντζελες από τον περασμένο Ιούλιο, έχει προσλάβει δικηγόρο από το Ισραήλ, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να επιστρέψει στη χώρα της. Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία για να διαπιστωθεί εάν είναι ψυχικά ικανή να δικαστεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Το σχέδιο του δικηγόρου της για να επιστρέψει στο Ισραήλ

Ο νέος δικηγόρος της, Τάι Σάρκι, αποκάλυψε στη New York Post ότι ανέλαβε την υπεράσπισή της μόλις πριν από λίγες ημέρες και πως βασικός του στόχος είναι να εξασφαλίσει την επιστροφή της στο Ισραήλ, αξιοποιώντας ακόμη και πολιτικές επαφές. «Ο βασικός μου στόχος είναι να τη φέρω σε επαφή με πολιτικούς. Το Ισραήλ έχει την πολιτική δύναμη να τη φέρει πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση, ενώ ισχυρίζεται ότι εκπρόσωποι του προξενείου πρόκειται να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να τη βοηθήσουν. «Μόλις ενημερώθηκαν για την υπόθεση. Αν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θελήσουν να βοηθήσουν, όλα μπορούν να προχωρήσουν πολύ γρήγορα», υποστήριξε.

Η Άντβα Λαβί αντιμετωπίζει έξι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και, εφόσον καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών. Ο δικηγόρος της, ωστόσο, εκτιμά ότι για αντίστοιχα αδικήματα στο Ισραήλ θα μπορούσε να της επιβληθεί ποινή μόλις ενός ή δύο ετών.

Ο Τάι Σάρκι υποστηρίζει ότι υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της στη χώρα της για ανθρωπιστικούς λόγους, παρά τα νομικά εμπόδια που μπορεί να προκύψουν πριν από την ολοκλήρωση της δίκης της. Πρόκειται, πάντως, για επιδίωξη της υπεράσπισης και όχι για απόφαση που έχει ήδη ληφθεί.

Παράλληλα, ο δικηγόρος περιέγραψε με μελανά χρώματα τις συνθήκες κράτησης της πρώην μοντέλου, υποστηρίζοντας ότι η παραμονή της στη φυλακή είναι τραυματική. «Ζυγίζει 45 κιλά. Δεν τρώει εξαιτίας ζητημάτων που σχετίζονται με τους κανόνες της διατροφής κόσερ», ανέφερε.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ακόμη ότι η πελάτισσά του αντιμετωπίζει αντισημιτική συμπεριφορά και βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από κάμερα. Οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Την ίδια στιγμή, η Άντβα Λαβί υποβάλλεται σε ψυχιατρική αξιολόγηση, προκειμένου να κριθεί αν είναι σε θέση να παρακολουθήσει τη δίκη της. Για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί δικαστική διαδικασία στο Χόλιγουντ σχετικά με την ικανότητά της να δικαστεί.

Η σύλληψη χωρίς το ηλεκτρονικό βραχιολάκι και η σχέση με τον δισεκατομμυριούχο

Η Άντβα Λαβί είχε αρχικά συλληφθεί τον Μάρτιο και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης GPS. Ωστόσο, στις 28 Ιουλίου, αστυνομικοί την εντόπισαν σε εστιατόριο του Μπέβερλι Χιλς, όπου γευμάτιζε μαζί με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Στίβεν Κλούμπεκ, χωρίς να φορά τη συσκευή παρακολούθησης.

Το βραχιολάκι βρέθηκε αργότερα στο πολυτελές ξενοδοχείο Peninsula, που βρίσκεται στην περιοχή. Το περιστατικό θεωρήθηκε νέα παραβίαση των περιοριστικών όρων της, με αποτέλεσμα ο δικαστής να ανακαλέσει την εγγύηση και να διατάξει την κράτησή της.

Είχαν προηγηθεί και άλλες παραβιάσεις, όπως η κατοχή ισραηλινού διαβατηρίου και η μετακίνησή της εκτός των επιτρεπόμενων ορίων της κομητείας του Λος Άντζελες, για τις οποίες είχε δεχθεί προειδοποιήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσωπική της σχέση με τον Στίβεν Κλούμπεκ. Ο δισεκατομμυριούχος είχε αρραβωνιαστεί το πρώην μοντέλο, ωστόσο η σχέση τους διαλύθηκε μετά τις αποκαλύψεις και τη σύλληψή της. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκείνος είχε αναλάβει να καλύψει τα έξοδα της νομικής υπεράσπισής της.

Η σχέση τους, όμως, φαίνεται πως έχει πλέον εξελιχθεί σε ανοιχτή αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, η Λαβί επικοινώνησε με τον πρώην σύζυγό της, Ίντεν Άιβς, ο οποίος έχει εργαστεί στη βιομηχανία ταινιών ενηλίκων, και συζήτησε μαζί του για τη χρήση της πιστωτικής κάρτας American Express του Κλούμπεκ. Μάλιστα, φέρεται να έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να καταθέσει εναντίον του πρώην αρραβωνιαστικού της σε ξεχωριστή δικαστική υπόθεση.

Ο δισεκατομμυριούχος αντιμετωπίζει και ο ίδιος κατηγορίες, καθώς φέρεται να επικοινώνησε με μάρτυρες στην υπόθεση της Άντβα Λαβί, ζητώντας τους να μην καταθέσουν εναντίον της. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει επίσης ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών. «Δεν είμαι σίγουρος αν εξακολουθεί να έχει επαφή με τον Στίβεν», ανέφερε ο δικηγόρος της.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την Άντβα Λαβί να επιδιώκει την επιστροφή της στο Ισραήλ και τις αμερικανικές δικαστικές Αρχές να εξετάζουν αν μπορεί να δικαστεί. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια απόφαση που να επιτρέπει τη μεταφορά της.