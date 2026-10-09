Ενδείξεις αυξημένης δραστηριότητας κάτω από το ενεργό ηφαίστειο Μασάγια στη Νικαράγουα εντόπισαν επιστήμονες, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δύο θάλαμοι μάγματος ενδέχεται να γεμίζουν ξανά. Το ηφαίστειο, γνωστό ως «Στόμα της Κόλασης», βρίσκεται μόλις 20 χιλιόμετρα από τη Μανάγουα, την πρωτεύουσα της χώρας, όπου ζουν δύο εκατομμύρια άνθρωποι, γεγονός που καθιστά την παρακολούθηση της δραστηριότητάς του ιδιαίτερα σημαντική.

Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο το Μασάγια για να δουν τον κρατήρα Σαντιάγο, ο οποίος περιέχει λίμνη λάβας και έχει συμβάλει στην απόδοση της δυσοίωνης ονομασίας στο ηφαίστειο. Η πιθανότητα μιας έκρηξης αποτελεί διαρκή πηγή ανησυχίας, ενώ νέα επιστημονική μελέτη εντόπισε ενδείξεις υπόγειας δραστηριότητας που υποδηλώνουν ότι το σύστημα μεταφοράς και αποθήκευσης μάγματος είναι πιο σύνθετο από ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι ερευνητές.

Η μελέτη δεν εντόπισε άμεσο κίνδυνο έκρηξης. Ωστόσο, η καλύτερη κατανόηση των υπόγειων αγωγών και των δεξαμενών μάγματος είναι καθοριστική για την αναγνώριση μεταβολών που θα μπορούσαν να προειδοποιούν για μια επικείμενη ηφαιστειακή έκρηξη.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Λίζι Τζόνσον, από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, τόνισε ότι «η πλήρης κατανόηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας του Μασάγια και των σχετικών κινδύνων είναι κρίσιμης σημασίας».

Τι αποκάλυψαν οι δορυφορικές μετρήσεις για το ηφαίστειο Μασάγια

Το «Στόμα της Κόλασης» είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο ηφαίστειο, το οποίο αποτελείται από διαδοχικούς κρατήρες και καταβόθρες που σχηματίστηκαν όταν άδειασαν υπόγειοι θάλαμοι μάγματος. Εξαιτίας αυτής της γεωλογικής πολυπλοκότητας, το δίκτυο των σηράγγων και των θαλάμων κάτω από την επιφάνεια παραμένει ανεπαρκώς κατανοητό. Αυτό δυσκολεύει την ερμηνεία των λεπτών μεταβολών που ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι πλησιάζει μια έκρηξη, δημιουργώντας έναν σημαντικό κίνδυνο για ένα ηφαίστειο που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό και βρίσκεται τόσο κοντά σε μια μεγάλη πόλη.

Η Τζόνσον επεσήμανε ότι, παρότι το Μασάγια προκάλεσε την τελευταία μεγάλη ροή λάβας το 1772, η συνεχής έκλυση αερίων συχνά οδηγεί σε επικίνδυνα υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου, ενός ηφαιστειακού αερίου. Παράλληλα, το ηφαίστειο έχει παρουσιάσει αρκετές εκρήξεις τα τελευταία 50 χρόνια. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν προκαλέσει τραυματισμούς, οι επιστήμονες δεν θέλουν να αναλάβουν κανένα ρίσκο.

Στη νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Geophysical Research Letters, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τον δορυφόρο Sentinel-1. Ο δορυφόρος περνά πάνω από την περιοχή κάθε 12 ημέρες, συγκεντρώνοντας λεπτομερείς πληροφορίες για την ανύψωση και την υποχώρηση του εδάφους, καθώς το μάγμα μετακινείται κάτω από την επιφάνεια.

Όπως εξήγησε η Τζόνσον, όταν το έδαφος υποχωρεί, αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι μάγμα απομακρύνεται από το ηφαίστειο. Αντίθετα, όταν η επιφάνεια αρχίζει και πάλι να ανυψώνεται, μπορεί να υποδηλώνει ότι νέο μάγμα εισέρχεται στο υπόγειο σύστημα.

Δύο υπόγειες δεξαμενές μάγματος παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά

Από το 2018 έως τα μέσα του 2022, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η περιοχή γύρω από την Κεντρική Δεξαμενή του Μασάγια, ακριβώς βόρεια από τον γνωστό κρατήρα Σαντιάγο, υποχώρησε κατά περίπου 3 εκατοστά. Η μεταβολή αυτή υποδηλώνει ότι μέρος του μάγματος είχε απομακρυνθεί από την υπόγεια δεξαμενή, προκαλώντας μείωση του όγκου της και υποχώρηση της επιφάνειας.

Ωστόσο, από το 2022 έως το 2024, το έδαφος άρχισε να ανυψώνεται ξανά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη δεξαμενή γέμιζε και πάλι με μάγμα.

Την ίδια στιγμή, η περιοχή ακριβώς γύρω από τον κρατήρα Σαντιάγο και τη λίμνη λάβας παρουσίασε υποχώρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαετούς περιόδου που εξετάστηκε. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό ενδέχεται να σημαίνει ότι υπάρχει και μια δεύτερη, ρηχότερη δεξαμενή μάγματος, θαμμένη σε βάθος περίπου 200 μέτρων κάτω από την επιφάνεια, η οποία παραμένει επίσης ενεργή.

«Αυτό υποδεικνύει ότι το σύστημα μεταφοράς μάγματος είναι πιο σύνθετο και θα μπορούσε να οφείλεται στη μείωση της ποσότητας μάγματος σε μια δεύτερη, πιο ρηχή δεξαμενή», πρόσθεσε η Τζόνσον.