Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ με τη σύλληψη του 54χρονου υποψήφιου για το Κογκρέσο με το Green Party, Μάθιου Άρντ, στο Ουισκόνσιν για το αντισημιτικό ξέσπασμα εναντίον Ισραηλινού, με αφορμή έναν αυτοκόλλητο κατά της Χαμάς στο αυτοκίνητό του.

Σε βίντεο που κατέγραψε το 41χρονο θύμα της επίθεσης, φαίνεται αρχικά ο Άρντ να του κλείνει τον δρόμο με το αυτοκίνητό του, ενώ του έκανε χυδαίες χειρονομίες. Όταν ο 41χρονος τον ακολούθησε σε βενζινάδικο, άρχισε τις ύβρεις.

«Θέλεις να μου πεις κάτι;», ρώτησε ο Ισραηλινός, ο οποίος στο αυτοκίνητο είχε το παιδί του. «Ναι, είσαι ένα γ……ο κάθαρμα! Είσαι ένας γ…….ς προδότης!», φωνάζει ο Άρντ, που πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για έγκλημα μίσους.

«Γιατί το λες αυτό;», λέει ο 41χρονος, με τον Μάθιου Άρντ να συνεχίζει τις βρισιές: «Είσαι ένας γ…….ς προδότης του Ισραήλ! Άντε γ…..υ! Γ… το Ισραήλ! Άντε γ…..υ!»

Προκάλεσε, μάλιστα, τον 41χρονο να δημοσιοποιήσει το βίντεο: «Ξέρεις κάτι; Ανέβασέ το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαι υποψήφιος για το Κογκρέσο στην 6η εκλογική περιφέρεια και γ… το Ισραήλ!. Γ… το ισραηλινό λόμπι! Γ… τους νεοσυντηρητικούς!».

Όταν ρωτήθηκε, δε, ποιο είναι το όνομά του ο 54χρονος πολιτικός απάντησε: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Μάθιου Άρντ».

EXCLUSIVE: Green Party congressional candidate Matthew Arndt, who is running in Wisconsin's Sixth Congressional District, went on a vile antisemitic tirade against an Israeli man in Mequon this morning. More details: https://t.co/NpnWmKEUeL pic.twitter.com/ZDnJb0ao6G — The Heartland Post (@HeartlandPostWI) October 8, 2026

Ο 41χρονος που ζει στις ΗΠΑ περίπου 12 χρόνια περιέγραψε στην «The Post» πώς ξεκίνησε το περιστατικό:

«Πήγαινα τον γιο μου στο σχολείο σήμερα το πρωί (σ.σ. την Πέμπτη). Κάποιος οδηγούσε πίσω μου. Έχω ένα αυτοκόλλητο με την ισραηλινή σημαία και τη φράση “Γ… τη Χαμάς”, η οποία, απ’ όσο γνωρίζω, αναφέρεται σε μια τρομοκρατική οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από τις ΗΠΑ. Υποθέτω ότι αυτό εξόργισε πραγματικά τον τύπο που ήταν πίσω μου και, όταν βρήκε την ευκαιρία, ήρθε δίπλα μου, κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να με βρίζει και να μου κάνει άσεμνες χειρονομίες, προσπαθώντας σχεδόν να με βγάλει εκτός δρόμου».

Όπως είπε ο ίδιος, προσπάθησε να κρατήσει απόσταση: «Είχα τον γιο μου στο πίσω κάθισμα και προσπάθησα να κρατήσω απόσταση. Οδήγησα πίσω του, φωτογράφισα την πινακίδα του αυτοκινήτου του και, όταν μπήκε σε ένα βενζινάδικο, μπήκα κι εγώ. Δεν έχω ιδέα γιατί το έκανα αυτό, αλλά μπήκα κι εγώ με την κάμερα ανοιχτή και του είπα: “Έι, τι συμβαίνει;”. Τα υπόλοιπα φαίνονται στο βίντεο».

«Η πρώτη σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι, ακόμη κι αν διαφωνώ με κάποιον, δεν θα ήθελα ποτέ να είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο ένας άνθρωπος που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη κι αν δεν έχουμε την ίδια άποψη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτό που συνέβη ήταν βίαιο. Ήταν μια πολύ επιθετική και βίαιη συμπεριφορά και, προφανώς, το γεγονός ότι είχα τον γιο μου στο πίσω κάθισμα έκανε την κατάσταση ιδιαίτερα δυσάρεστη για εκείνον», πρόσθεσε ο 41χρονος.

Σχετικά με το αυτοκόλλητο στον προφυλακτήρα του, είπε ότι απευθυνόταν αποκλειστικά κατά της Χαμάς και όχι κατά των Παλαιστινίων. «Δεν στρέφεται κατά των Παλαιστινίων. Δεν έχω τίποτα εναντίον των Παλαιστινίων. Έχω σίγουρα πρόβλημα με μια οργάνωση που θέλει να σκοτώσει τους Εβραίους», σημείωσε.

Όσο για τον Μάθιου Άρντ, εργάζεται ως ορκωτός λογιστής και σύμβουλος επενδύσεων, είναι υποψήφιος με το Green Party στην 6η εκλογική περιφέρεια του Ουισκόνσιν για τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.