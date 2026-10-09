Στη χρήση αμερικανικών drones για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατά του οργανωμένου εγκλήματος προχωρά ο Ισημερινός, όπως γνωστοποίησαν την Πέμπτη (8/10) οι αρχές της χώρας.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση ύποπτων δραστηριοτήτων και τη συγκέντρωση πληροφοριών, με βασικό στόχο την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών. Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ισημερινός βρίσκεται αντιμέτωπος με εκτεταμένη εγκληματική βία, καθώς αντίπαλα καρτέλ συγκρούονται για τον έλεγχο των παράνομων δραστηριοτήτων τους.

«Η διεθνής συνεργασία με τις ΗΠΑ επιτρέπει την ενσωμάτωση drones (σ.σ. τύπου) MQ-9 Reaper με δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Τα αεροσκάφη, που είναι επίσης ικανά για πλήγματα στο έδαφος, ανάλογα με τη διαμόρφωσή τους, «ενισχύουν τη δυνατότητά μας να συλλέγουμε πληροφορίες και να εντοπίζουμε κινήσεις συνδεόμενες με την οικονομία του υποκόσμου», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Άμυνας Τζαν Κάρλο Λοφρέδο διευκρίνισε μέσω X ότι με μόλις «δύο από αυτά τα drones, καλύπτουμε τα 732 χιλιόμετρα των συνόρων με την Κολομβία», τη χώρα που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στην περιοχή, ο Ισημερινός βιώνει τα τελευταία χρόνια έκρηξη της βίας που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα. Εκτιμάται πως το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία και στο Περού, δυο χώρες με τις οποίες γειτονεύει ο Ισημερινός, διέρχεται από τη χώρα με στρατηγικά λιμάνια στον Ειρηνικό, στο πλαίσιο της διακίνησής του προς τις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον, που υποστηρίζει σθεναρά τον σύμμαχό της πρόεδρο της δεξιάς Ντανιέλ Νομπόα, ήδη έστειλε ειδικές δυνάμεις, πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη στον Ισημερινό.

Με την υποστήριξη του Κίτο, η Ουάσιγκτον διεξάγει εξάλλου στρατιωτικές επιχειρήσεις στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό. Ο στρατός των ΗΠΑ έχει ανακοινώσει πως βύθισε τουλάχιστον επτά αλιευτικά πλοία υπό σημαία Ισημερινού, που κατ’ αυτόν ήταν φορτωμένα καύσιμα κι ανεφοδίαζαν, είχαν μετατραπεί σε «πρατήρια», για ταχύπλοα διακινητών ναρκωτικών.