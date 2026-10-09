Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε την Πέμπτη (8/10) σε σωφρονιστικό κατάστημα της πολιτείας Σιναλόα, στο Μεξικό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από διαδοχικά επεισόδια ακραίας βίας, τα οποία αποδίδονται στη διαμάχη αντίπαλων ομάδων στο εσωτερικό εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται κυρίως στο εμπόριο ναρκωτικών.

Δεκάδες στρατιωτικοί και αστυνομικοί μπήκαν στη φυλακή, εφοδιασμένοι με τουφέκια εφόδου και προστατευτικές ασπίδες. Θωρακισμένο όχημα και ασθενοφόρα είχαν σταθμεύσει στον χώρο γύρω από την εγκατάσταση, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οικογένειες κρατούμενων είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στη φυλακή, στην τουριστική πόλη Μασατλάν, ζητώντας πληροφορίες για δικούς τους.

Ο γραμματέας (σ.σ. υπουργός) Δημόσιας Ασφαλείας στη Σιναλόα, ο Σινουέ Τέγες, τόνισε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω Facebook ότι «εννιά πρόσωπα στερούμενα την ελευθερία τους και ανήλικος που βρισκόταν εκεί σε επίσκεψη έχασαν τη ζωή τους και (άλλα) 16 πρόσωπα στερούμενα την ελευθερία τους τραυματίστηκαν».

Δεν εξήγησε ποιοι ήταν οι λόγοι της σύγκρουσης.

Στα κέντρα κράτησης της πολιτείας είναι έγκλειστα πολλά μέλη του καρτέλ Σιναλόα, που έχει βυθιστεί σε ανελέητη εσωτερική σύγκρουση, με πάνω από 1.000 νεκρούς από το 2024.

Πρόκειται για το δεύτερο συμβάν αυτής της φύσης σε φυλακή στη Σιναλόα φέτος. Την 31η Μαΐου, επτά έγκλειστοι σκοτώθηκαν μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα στην Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της πολιτείας.