Ο θάνατος της 39χρονης Άννα Γιάγκι σε ξενοδοχείο της Οκινάουα έφερε δεκάδες διαδηλωτές έξω από το υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας την Πέμπτη. Κρατώντας πλακάτ κατά των εγκλημάτων Αμερικανών στρατιωτικών, οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από την κυβέρνηση να παρέμβει, καθώς η υπόθεση επαναφέρει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των κατοίκων γύρω από τις αμερικανικές βάσεις.

Βασικός ύποπτος είναι ο Ντέβιν Τζέικομπ Μπάλαρντ, 20χρονος υποδεκανέας των Αμερικανών πεζοναυτών, ο οποίος φέρεται να σκότωσε τη γυναίκα στη Νάχα το περασμένο Σαββατοκύριακο και να αφαίρεσε το πορτοφόλι και το σακίδιό της. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Έντονη διαμαρτυρία του Τόκιο προς την Ουάσιγκτον

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, χαρακτήρισε τη δολοφονία «εξαιρετικά βάναυση και στυγερή» και δήλωσε ότι η κυβέρνησή της διαμαρτυρήθηκε εντόνως προς τις ΗΠΑ, ζητώντας μέτρα για να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά.

Στη διαδήλωση στο Τόκιο, οι οργανωτές αναφέρθηκαν σε παλαιότερα αδικήματα Αμερικανών στρατιωτικών και ζήτησαν ουσιαστική κυβερνητική αντίδραση.

Οι αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση παραμένουν μικρότερες σε έκταση από τις μαζικές κινητοποιήσεις που είχαν ακολουθήσει τον βιασμό μιας 12χρονης στην Οκινάουα από τρεις Αμερικανούς στρατιωτικούς το 1995.

Απαγόρευση αλκοόλ και εκπαίδευση στην πειθαρχία

Μετά την υπόθεση, οι αμερικανικές δυνάμεις στην Οκινάουα ξεκίνησαν την Τετάρτη 48ωρη παύση δραστηριοτήτων, κατά την οποία το προσωπικό συμμετέχει σε εκπαίδευση για τους κανόνες συμπεριφοράς και την πειθαρχία.

Παράλληλα, επιβλήθηκε απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς και περιορισμός κυκλοφορίας διάρκειας ενός μήνα, στο πλαίσιο μιας «περιόδου περισυλλογής».

Η μακρά σκιά των αμερικανικών βάσεων

Η Ιαπωνία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική δύναμη εκτός των ΗΠΑ. Οι περισσότεροι από τους περίπου 18.000 Αμερικανούς πεζοναύτες που σταθμεύουν στη χώρα βρίσκονται στην Οκινάουα, η οποία παρέμεινε υπό αμερικανική διοίκηση από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έως το 1972.

Η παρουσία των βάσεων προκαλεί κατά περιόδους αντιδράσεις για τον θόρυβο, τα αεροπορικά δυστυχήματα και τη συμπεριφορά μελών του στρατιωτικού προσωπικού. Οι ποινικές υποθέσεις προσθέτουν ένα ακόμη βάρος σε αυτή τη δύσκολη συνύπαρξη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι τέτοια περιστατικά μπορούν να υπονομεύσουν δεσμούς κρίσιμους για την ασφάλεια στην ανατολική Ασία. Για τους κατοίκους, ωστόσο, το αίτημα είναι πιο άμεσο: η στρατηγική σημασία των βάσεων να συνοδεύεται από αποτελεσματική προστασία της καθημερινής τους ασφάλειας.