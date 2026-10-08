Ο θάνατος της 39χρονης Άννα Γιάγκι σε ξενοδοχείο της Οκινάουα έφερε δεκάδες διαδηλωτές έξω από το υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας την Πέμπτη. Κρατώντας πλακάτ κατά των εγκλημάτων Αμερικανών στρατιωτικών, οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από την κυβέρνηση να παρέμβει, καθώς η υπόθεση επαναφέρει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των κατοίκων γύρω από τις αμερικανικές βάσεις.
Βασικός ύποπτος είναι ο Ντέβιν Τζέικομπ Μπάλαρντ, 20χρονος υποδεκανέας των Αμερικανών πεζοναυτών, ο οποίος φέρεται να σκότωσε τη γυναίκα στη Νάχα το περασμένο Σαββατοκύριακο και να αφαίρεσε το πορτοφόλι και το σακίδιό της. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.
📌 #Japan 🇯🇵 JAPANESE PROTESTERS TELL U.S. MILITARY: "YOU ARE NOT WELCOME HERE" Anger is once again erupting in Japan over the presence of U.S. military forces following the arrest of a 20-year-old U.S. Marine accused of killing 💔 39-year-old Japanese woman Anna Yagi in Okinawa on October 3. The Marine has denied the allegations, and the investigation is ongoing. On October 6, around 180 protesters gathered outside the U.S. Embassy in Tokyo demanding an end to the U.S. military presence. Another demonstration took place outside Japan’s Foreign Ministry on October 8. This isn’t the first time Japanese protesters have taken to the streets over allegations involving U.S. military personnel. In 1995, the abduction and sexual assault of a 12-year-old Okinawan girl by three U.S. servicemen triggered a massive rally attended by approximately 85,000 people, according to organizers. More recently, sexual-assault cases involving U.S. personnel in Okinawa triggered another protest of approximately 2,500 people in August 2024. According to Okinawa Prefectural Police data, 140 sexual-assault reports involving SOFA personnel were recorded from 1972 through 2024. Okinawa currently hosts the majority of U.S. Marines stationed in Japan, while the island has long carried a disproportionate share of the U.S. military presence. The repeated incidents have made the issue a longstanding source of anger among some Okinawan residents. (Stop letting whites into Asia)— CAUGHTIN4KHQ (@CaughtIn4KHQ) October 8, 2026
Έντονη διαμαρτυρία του Τόκιο προς την Ουάσιγκτον
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, χαρακτήρισε τη δολοφονία «εξαιρετικά βάναυση και στυγερή» και δήλωσε ότι η κυβέρνησή της διαμαρτυρήθηκε εντόνως προς τις ΗΠΑ, ζητώντας μέτρα για να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά.
Στη διαδήλωση στο Τόκιο, οι οργανωτές αναφέρθηκαν σε παλαιότερα αδικήματα Αμερικανών στρατιωτικών και ζήτησαν ουσιαστική κυβερνητική αντίδραση.
Οι αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση παραμένουν μικρότερες σε έκταση από τις μαζικές κινητοποιήσεις που είχαν ακολουθήσει τον βιασμό μιας 12χρονης στην Οκινάουα από τρεις Αμερικανούς στρατιωτικούς το 1995.
"US, get out of Okinawa!" Tokyo residents have taken to the streets demanding the withdrawal of American troops from Japan, with protests held outside the Prime Minister’s Office and the US embassy. The anger follows the killing of 39-year-old Anna Yagi, who was strangled in a hotel in Naha, Okinawa’s capital, early on Saturday. Police arrested Devin Jacob Ballard, a 20-year-old US Marine stationed at Futenma Air Station, on suspicion of murdering her and stealing her wallet and backpack. He denies the allegations. This is far from the first such case. Last year a US Marine was sentenced to seven years for choking and attempting to rape a woman in her 20s. In 2017 a former Marine working on a US base received a life sentence for the rape and murder of a local woman. Okinawans have opposed the heavy US military presence for decades, citing crime, noise and pollution from the bases.— Michael Ashura (@MichaelAshura) October 8, 2026
Απαγόρευση αλκοόλ και εκπαίδευση στην πειθαρχία
Μετά την υπόθεση, οι αμερικανικές δυνάμεις στην Οκινάουα ξεκίνησαν την Τετάρτη 48ωρη παύση δραστηριοτήτων, κατά την οποία το προσωπικό συμμετέχει σε εκπαίδευση για τους κανόνες συμπεριφοράς και την πειθαρχία.
Παράλληλα, επιβλήθηκε απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς και περιορισμός κυκλοφορίας διάρκειας ενός μήνα, στο πλαίσιο μιας «περιόδου περισυλλογής».
🇯🇵 🔴 HORROR EN JAPÓN: Hallan sin vida a una mujer dentro de un hotel tras ingresar con un marine de EE. UU. Un grave e indignante suceso estremece a la ciudad de Naha, en Okinawa, Japón, luego de que las autoridades detuvieran a un militar estadounidense tras el asesinato de una mujer dentro de una habitación de hotel. De acuerdo con la investigación policial, las cámaras de seguridad del establecimiento captaron a Devin Jacob Ballard (20 años), un cabo de lanza del Cuerpo de Marines de EE. UU., ingresando al hotel junto a Anna Yagi (39 años). Poco tiempo después, las grabaciones registraron el momento en que el militar abandonó el lugar completamente solo. Un empleado del establecimiento descubrió posteriormente el cuerpo sin vida de la mujer tras vencerse la hora del check-out. Los investigadores sospechan además que, tras cometer el crimen, el militar se apoderó de la cartera y la mochila de la víctima. Horas más tarde, un oficial de policía localizó al acusado caminando en soledad por una calle del concurrido distrito de entretenimiento de Naha, procediendo de inmediato a su detención. El Cuerpo de Marines confirmó que Ballard pertenece a la III Fuerza Expedicionaria en Okinawa y aseguró estar colaborando plenamente con la investigación. Mientras tanto, el gobierno de Japón presentó una fuerte protesta diplomática ante los Estados Unidos por este brutal hecho.— MACHI 👑 (@arroba_machi) October 5, 2026
Η μακρά σκιά των αμερικανικών βάσεων
Η Ιαπωνία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική δύναμη εκτός των ΗΠΑ. Οι περισσότεροι από τους περίπου 18.000 Αμερικανούς πεζοναύτες που σταθμεύουν στη χώρα βρίσκονται στην Οκινάουα, η οποία παρέμεινε υπό αμερικανική διοίκηση από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έως το 1972.
Η παρουσία των βάσεων προκαλεί κατά περιόδους αντιδράσεις για τον θόρυβο, τα αεροπορικά δυστυχήματα και τη συμπεριφορά μελών του στρατιωτικού προσωπικού. Οι ποινικές υποθέσεις προσθέτουν ένα ακόμη βάρος σε αυτή τη δύσκολη συνύπαρξη.
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι τέτοια περιστατικά μπορούν να υπονομεύσουν δεσμούς κρίσιμους για την ασφάλεια στην ανατολική Ασία. Για τους κατοίκους, ωστόσο, το αίτημα είναι πιο άμεσο: η στρατηγική σημασία των βάσεων να συνοδεύεται από αποτελεσματική προστασία της καθημερινής τους ασφάλειας.