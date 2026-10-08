Ο θάνατος της 39χρονης Άννα Γιάγκι σε ξενοδοχείο της Οκινάουα έφερε δεκάδες διαδηλωτές έξω από το υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας την Πέμπτη. Κρατώντας πλακάτ κατά των εγκλημάτων Αμερικανών στρατιωτικών, οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από την κυβέρνηση να παρέμβει, καθώς η υπόθεση επαναφέρει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των κατοίκων γύρω από τις αμερικανικές βάσεις.

Βασικός ύποπτος είναι ο Ντέβιν Τζέικομπ Μπάλαρντ, 20χρονος υποδεκανέας των Αμερικανών πεζοναυτών, ο οποίος φέρεται να σκότωσε τη γυναίκα στη Νάχα το περασμένο Σαββατοκύριακο και να αφαίρεσε το πορτοφόλι και το σακίδιό της. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, χαρακτήρισε τη δολοφονία «εξαιρετικά βάναυση και στυγερή» και δήλωσε ότι η κυβέρνησή της διαμαρτυρήθηκε εντόνως προς τις ΗΠΑ, ζητώντας μέτρα για να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά.

Στη διαδήλωση στο Τόκιο, οι οργανωτές αναφέρθηκαν σε παλαιότερα αδικήματα Αμερικανών στρατιωτικών και ζήτησαν ουσιαστική κυβερνητική αντίδραση.

Οι αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση παραμένουν μικρότερες σε έκταση από τις μαζικές κινητοποιήσεις που είχαν ακολουθήσει τον βιασμό μιας 12χρονης στην Οκινάουα από τρεις Αμερικανούς στρατιωτικούς το 1995.

Μετά την υπόθεση, οι αμερικανικές δυνάμεις στην Οκινάουα ξεκίνησαν την Τετάρτη 48ωρη παύση δραστηριοτήτων, κατά την οποία το προσωπικό συμμετέχει σε εκπαίδευση για τους κανόνες συμπεριφοράς και την πειθαρχία.

Παράλληλα, επιβλήθηκε απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς και περιορισμός κυκλοφορίας διάρκειας ενός μήνα, στο πλαίσιο μιας «περιόδου περισυλλογής».

🇯🇵 🔴 HORROR EN JAPÓN: Hallan sin vida a una mujer dentro de un hotel tras ingresar con un marine de EE. UU. Un grave e indignante suceso estremece a la ciudad de Naha, en Okinawa, Japón, luego de que las autoridades detuvieran a un militar estadounidense tras el asesinato de una mujer dentro de una habitación de hotel. De acuerdo con la investigación policial, las cámaras de seguridad del establecimiento captaron a Devin Jacob Ballard (20 años), un cabo de lanza del Cuerpo de Marines de EE. UU., ingresando al hotel junto a Anna Yagi (39 años). Poco tiempo después, las grabaciones registraron el momento en que el militar abandonó el lugar completamente solo. Un empleado del establecimiento descubrió posteriormente el cuerpo sin vida de la mujer tras vencerse la hora del check-out. Los investigadores sospechan además que, tras cometer el crimen, el militar se apoderó de la cartera y la mochila de la víctima. Horas más tarde, un oficial de policía localizó al acusado caminando en soledad por una calle del concurrido distrito de entretenimiento de Naha, procediendo de inmediato a su detención. El Cuerpo de Marines confirmó que Ballard pertenece a la III Fuerza Expedicionaria en Okinawa y aseguró estar colaborando plenamente con la investigación. Mientras tanto, el gobierno de Japón presentó una fuerte protesta diplomática ante los Estados Unidos por este brutal hecho.