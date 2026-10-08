Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του δεν σκοπεύει να διατάξει τον στρατό των ΗΠΑ να επιτεθεί στο Ιράν πριν πραγματοποιηθούν οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, καθώς ο πόλεμος μείωσε τα ποσοστά του κόμματός του, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, έγραψε:

«Διεξάγουμε εποικοδομητικές συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Θέλω να καταστήσω σαφές σε όλους ότι, ενώ το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά, και ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, με το πετρέλαιο να ρέει σε αριθμούς-ρεκόρ βαρελιών μέσω του Στενού του Ορμούζ (22 εκατομμύρια βαρέλια, μόνο χθες το βράδυ, χωρίς ούτε ένα βαρέλι να προέρχεται από το Ιράν ή να κατευθύνεται προς αυτό!), δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν σε καμία περίπτωση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 3 Νοεμβρίου. ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!».