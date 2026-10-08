Οι αρχές της Ρωσίας ανακοίνωσαν ότι ο θάνατος της ερευνήτριας στη Σιβηρία οφείλεται σε πνευμονία και όχι σε πανώλη που ξέφυγε από το εργαστήριο στο οποίο εργαζόταν.

«Η ιατρική παρακολούθηση όλων των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με την ασθενή έχει ολοκληρωθεί. Δεν ανιχνεύθηκε κανένα πρόβλημα υγείας που να σχετίζεται με λοιμώδη παθολογία», ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Max ο Ιγκόρ Κόμπζεφ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Ιρκούτσκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 5.000 εργαστηριακές αναλύσεις και δεν εντοπίστηκε κανένας επικίνδυνος, παθογόνος μικροοργανισμός.

Ο θάνατος της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα προκάλεσε φόβους για πιθανή μόλυνση της ίδιας και των επαφών της από πανώλη. Ο Κόμπζεφ επιβεβαίωσε σήμερα ότι η 28χρονη ερευνήτρια πέθανε από πνευμονία που δεν σχετίζεται με την εργασία της. Υπογράμμισε εξάλλου ότι η Σιπίλοβα «είχε εμβολιαστεί και διέθετε ανοσία απέναντι στα επικίνδυνα παθογόνα με τα οποία εργαζόταν» και ότι τηρούσε «τα απαιτούμενα μέτρα ελέγχου» όταν χειριζόταν τέτοιους παθογόνους μικροοργανισμούς.

«Καμία κατάσταση έκτακτης ανάγκης που να σχετίζεται με τον χειρισμό παθογόνων μικροοργανισμών δεν διαπιστώθηκε στο εσωτερικό του ινστιτούτου», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχαν καλέσει τις προηγούμενες ημέρες τις ρωσικές αρχές να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο αυτής της 28χρονης γυναίκας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ υποστήριξε χθες ότι οι περισσότερες από τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης για τον θάνατό της ήταν «ψευδείς». Η ρωσική υγειονομική υπηρεσία Rospotrebnadzor είχε διαβεβαιώσει προηγουμένως ότι οι μεταθανάτιες αναλύσεις που διενεργήθηκαν στη σορό της 28χρονης επέτρεψαν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι πέθανε από «πνευμονία» αδιευκρίνιστης προέλευσης.

Η πανώλη είναι μια λοιμώδης νόσος που προκαλείται από βακτήρια. Η πνευμονική πανώλη είναι εξαιρετικά μεταδοτική και μπορεί να αποβεί θανατηφόρα εάν δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.