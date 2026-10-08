Η πινακίδα και το διπλωματικό έμβλημα αφαιρέθηκαν από το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όμως το κτίριο δεν αδειάζει. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το προξενείο έπαψε να λειτουργεί με την προηγούμενη ιδιότητά του, ενώ η Βρετανία επιμένει ότι διατηρεί εκεί ενεργή διπλωματική παρουσία, με μικρότερο προσωπικό και νέα ονομασία.

Η εξέλιξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία χαρακτήρισε παράνομα τα ισραηλινά μέτρα. Η διαμάχη ξέσπασε μετά τις βρετανικές κυρώσεις κατά των ισραηλινών εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και πλέον αγγίζει τη διπλωματική εκπροσώπηση του Λονδίνου στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η Ραμάλα καταγγέλλει απόπειρα επιβολής κυριαρχίας

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι «απορρίπτει και καταδικάζει τις παράνομες ισραηλινές αποφάσεις και μέτρα» που στρέφονται κατά του βρετανικού προξενείου.

Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «μια απόπειρα επιβολής της ισραηλινής κυριαρχίας» στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η περιοχή καταλήφθηκε από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967 και στη συνέχεια προσαρτήθηκε, σε μια κίνηση που δεν αναγνωρίζεται από τις περισσότερες χώρες, μεταξύ αυτών και η Βρετανία. Το καθεστώς της βρίσκεται στον πυρήνα της αντιπαράθεσης για το αν το Ισραήλ έχει δικαίωμα να επιβάλει το κλείσιμο της βρετανικής διπλωματικής παρουσίας.

Από προξενείο σε «βρετανική αποστολή»

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ ανακοίνωσε ότι, μετά τις συνομιλίες με την ισραηλινή κυβέρνηση, το κτίριο θα συνεχίσει να λειτουργεί με την ονομασία «UK Mission, Jerusalem».

Το Λονδίνο υποστηρίζει ότι η αποστολή παραμένει ανεξάρτητη και επιχειρησιακά ενεργή, συνεχίζοντας την παροχή βασικών υπηρεσιών και τη συνεργασία με τους Παλαιστινίους. Παράλληλα, απορρίπτει τη νομική αρμοδιότητα του Ισραήλ να κλείσει ένα προξενείο με παρουσία σχεδόν δύο αιώνων.

Από την ισραηλινή πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι 20 Βρετανοί διπλωμάτες, ανάμεσά τους ο γενικός πρόξενος, ολοκληρώνουν την αποστολή τους και αποχωρούν. Επτά διπλωμάτες θα μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται στο κτίριο, με δραστηριότητες που ο ίδιος χαρακτήρισε πολύ περιορισμένες.

Israeli Foreign Minister Gideon Saar issued a video statement on Thursday officially announcing the closure of the UK’s consulate in Jerusalem, following the Labour Government’s decision to apply sanctions to Israeli settlements. https://t.co/22uWeTwhGE — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 8, 2026

Οι κυρώσεις που πυροδότησαν τη σύγκρουση

Η εντολή κλεισίματος είχε ανακοινωθεί στις 8 Σεπτεμβρίου, με προθεσμία 30 ημερών, ως αντίποινα για τα βρετανικά μέτρα κατά των εποικισμών.

Αυτά περιλαμβάνουν απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων που παράγονται στους εποικισμούς και κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες που υποστηρίζουν την εποικιστική δραστηριότητα.

O Σάαρ ανακοίνωσε επίσης την απομάκρυνση Βρετανών εκπροσώπων από κέντρο υποστήριξης για τη Γάζα, τον τερματισμό της βρετανικής δραστηριότητας εκπαίδευσης δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής και απαγόρευση εισόδου σε 12 Βρετανούς αξιωματούχους και άλλους πολίτες.

🇬🇧🇮🇱 WATCH: British diplomat leaving the UK consulate in Jerusalem after Israel restricted the mission’s operations and ordered diplomats to leave for imposing sanctions over Jewish settlements in Judea and Samaria. https://t.co/iarjYCKZIh — Belaaz News (@TheBelaaz) October 8, 2026

Το Λονδίνο κρατά ανοιχτό τον διάλογο

Παρά την ένταση, η Βρετανία δεν προχωρά προς το παρόν σε αντίποινα με απελάσεις Ισραηλινών διπλωματών. Ο Μίλιμπαντ δήλωσε ότι αυτό δεν θα συμβεί όσο οι συνομιλίες συνεχίζονται και παραμένουν αξιόπιστες, ενώ στόχος του Λονδίνου είναι να ενισχύσει ξανά την παρουσία του τους επόμενους μήνες.

Το βρετανικό προξενείο χειριζόταν παραδοσιακά τις σχέσεις με τους Παλαιστινίους στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, χωριστά από την πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, η οποία δεν επηρεάζεται από την απόφαση.

Γι’ αυτό η αλλαγή ξεπερνά την αφαίρεση μιας πινακίδας. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο αποτελεσματικά θα μπορεί η μικρότερη αποστολή να συνεχίσει το έργο της και αν οι διαπραγματεύσεις θα αποτρέψουν περαιτέρω περιορισμούς στη βρετανική παρουσία.