Η Ιταλία απλώνεται από τον ευρωπαϊκό βορρά μέχρι τη Σικελία, ενώ πιο μακριά οι πάγοι της Αρκτικής και η Καραϊβική μπαίνουν στο ίδιο παρατηρητήριο: εκείνο του Copernicus Sentinel-3C. Ο νέος δορυφόρος έστειλε τις πρώτες του εικόνες και μετρήσεις, δίνοντας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) τις πρώτες ενδείξεις ότι τα όργανά του λειτουργούν όπως προβλέπεται.

Οι λήψεις αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την αποστολή, η οποία προορίζεται να παρακολουθεί την κατάσταση των ωκεανών, της ξηράς, των πάγων και της ατμόσφαιρας. Ο Sentinel-3C βρίσκεται ακόμη σε φάση ελέγχων και προετοιμασίας, πριν περάσει σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

🚀 After its recent launch, #CopernicusEU Sentinel-3C has delivered its 1st images capture Italy 🇮🇹 from the Alps to Sicily, showcasing the satellite’s capabilities. 🌍 A major step towards full operational service for monitoring changing Earth. 🔗 https://t.co/4jVsNbcIEp https://t.co/puG7Ew6fpQ — Copernicus EU (@CopernicusEU) October 8, 2026

Η πρώτη ματιά πάνω από την Ιταλία

Η πρώτη εικόνα καταγράφηκε στις 30 Σεπτεμβρίου από το όργανο παρατήρησης του χρώματος των ωκεανών και της ξηράς. Αποτυπώνει σε φυσικά χρώματα μια μεγάλη έκταση, από τη νότια Γερμανία μέχρι τη Σικελία και τη νότια Μεσόγειο.

Στο πρώτο υλικό περιλαμβάνονται επίσης εικόνες από την Αρκτική και την Καραϊβική, αλλά και διαφορετικού τύπου παρατηρήσεις: μετρήσεις του ύψους της επιφάνειας της θάλασσας και του στρώματος πάγου της Γροιλανδίας, τις οποίες συνέλεξε το υψόμετρο ραντάρ του δορυφόρου.

Ο Sentinel-3C εκτοξεύτηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, μαζί με τον δορυφόρο FLEX, με πύραυλο Vega-C από το ευρωπαϊκό διαστημοδρόμιο στη Γαλλική Γουιάνα. Οι πρώτες εικόνες του άρχισαν έτσι να καταγράφονται περίπου δύο εβδομάδες μετά την αναχώρησή του από τη Γη.

🛰️ With Sentinel-3C joining #CopernicusEU, Europe’s EO capabilities are getting stronger. Sentinel-3 helps monitor oceans, land, climate & volcanic eruptions. 🌋 This images capture an ash plume from Mount Etna. 🔗 Discover what Sentinel-3C can do: https://t.co/SYoj9o3jDX https://t.co/sknldATsmM — Copernicus EU (@CopernicusEU) October 1, 2026

Πίσω από τις όμορφες εικόνες, οι αλλαγές του πλανήτη

Ο τρίτος δορυφόρος της σειράς Sentinel-3 συνεχίζει μια αποστολή με άμεση χρησιμότητα για τη ζωή στη Γη.

Πάνω από τη στεριά, οι παρατηρήσεις του θα συμβάλλουν στην παρακολούθηση της ξηρασίας και των δασικών πυρκαγιών, στη χαρτογράφηση των χρήσεων γης και στον έλεγχο της υγείας της βλάστησης. Θα μετρά επίσης τη στάθμη ποταμών και λιμνών, καθώς και το ύψος των πολικών στρωμάτων πάγου.

Στους ωκεανούς, θα καταγράφει τη θερμοκρασία, το χρώμα και το ύψος της επιφάνειας της θάλασσας, αλλά και το πάχος του θαλάσσιου πάγου. Τα δεδομένα αυτά μπορούν, μεταξύ άλλων, να υποστηρίξουν την παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης και των θαλάσσιων καυσώνων. Από την πρόγνωση του καιρού στην κλιματική αλλαγή

🌊 What looks like an abstract painting is microscopic life in the Baltic Sea! 🛰️ #CopernicusEU Sentinel-3 reveals algal blooms in the Gulf of Riga 🇱🇻🇪🇪 using ocean-colour data. Sentinel-3C now joins the mission. 🔗 https://t.co/SYoj9o3jDX #EUSpace #ImageOfTheDay https://t.co/7uTzpZ6CBe — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 25, 2026

Η αξία των παρατηρήσεων βρίσκεται και στη συνέχειά τους. Οι μετρήσεις της αποστολής τροφοδοτούν την πρόγνωση του καιρού, ενώ η συγκέντρωση δεδομένων σε βάθος χρόνου βοηθά τους επιστήμονες να παρακολουθούν μεταβολές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

🌍🛰️ Sentinel-3C is ready to expand Europe’s watch over our changing planet! 🌊 #CopernicusEU Sentinel-3 data reveal cooler waters caused by Meltemi-driven upwelling in the Aegean Sea. 🚀 Discover the mission: https://t.co/SYoj9o3jDX #EUSpace https://t.co/iy0emE7RJs — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 21, 2026

Οι πρώτες επιτυχημένες λήψεις, πάντως, δεν σημαίνουν ότι ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Σύμφωνα με την ESA, απομένουν περίπου πέντε μήνες ελέγχων και ρυθμίσεων πριν από την πλήρη έναρξη λειτουργίας του δορυφόρου.

Μέχρι τότε, οι εικόνες από την Ιταλία, την Αρκτική και την Καραϊβική αποτελούν την πρώτη γνωριμία με τις δυνατότητές του. Το ουσιαστικό έργο του Sentinel-3C θα είναι να μετατρέπει όσα παρατηρεί από το Διάστημα σε στοιχεία που βοηθούν να κατανοήσουμε πώς αλλάζει ο πλανήτης.