Μετά την κατάρρευση του κοινού σχεδίου με τη Γαλλία για ένα νέο μαχητικό αεροσκάφος, η Γερμανία βλέπει μια άλλη πόρτα να ανοίγει. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε από το Βερολίνο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανοιχτό στη συμμετοχή της στο GCAP, το πρόγραμμα μαχητικών νέας γενιάς που αναπτύσσει μαζί με την Ιταλία και την Ιαπωνία.

Η τοποθέτηση έγινε την Πέμπτη, κατά την πρώτη επίσκεψη του Μπέρναμ στη γερμανική πρωτεύουσα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Στη συνάντησή του με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η αμυντική συνεργασία βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα, μαζί με την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, σαμποτάζ και παρεμβάσεων στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Ανοιχτή πρόσκληση, με την Ιταλία και την Ιαπωνία στο τραπέζι

Ο Μπέρναμ ανέφερε ότι μετέφερε προσωπικά στον Μερτς τη θετική στάση του Λονδίνου απέναντι σε μια ενδεχόμενη γερμανική συμμετοχή.

«Έχω επισημάνει στον καγκελάριο […] την ανοιχτή στάση μας ως προς την ένταξη της Γερμανίας στο GCAP, το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς», δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και το dpa.

Πρόσθεσε ότι η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει να προχωρήσει τη συζήτηση το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με την Ιταλία και την Ιαπωνία.

Η δήλωση αποτελεί άνοιγμα για διαπραγματεύσεις. Δεν ανακοινώθηκε συμφωνία ένταξης της Γερμανίας ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συμμετοχή της.

Το μαχητικό έκτης γενιάς και το κενό που άφησε το FCAS

Το Global Combat Air Programme (GCAP) ξεκίνησε ως κοινό εγχείρημα Βρετανίας, Ιταλίας και Ιαπωνίας για την ανάπτυξη μαχητικού έκτης γενιάς.

Το αεροσκάφος, που συνδέεται με την ονομασία Tempest, προβλέπεται να αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και αισθητήρες νέας γενιάς. Στόχος είναι να ανταποκριθεί στις μελλοντικές απαιτήσεις αεροπορικής υπεροχής, καθώς αυξάνονται οι δυνατότητες ανταγωνιστικών δυνάμεων, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Το πρόγραμμα έχει ήδη αποκτήσει έναν επιπλέον συνομιλητή, τον Καναδά, με καθεστώς χώρας παρατηρητή.

Για το Βερολίνο, η βρετανική πρόταση έρχεται μετά το ναυάγιο του FCAS, του προγράμματος στο οποίο συνεργαζόταν με τη Γαλλία. Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, η εξέλιξη αυτή έχει αφήσει τη Γερμανία να αναζητά νέους εταίρους για το μαχητικό του μέλλοντος.

Κοινή αντιμετώπιση σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεων

Οι συνομιλίες δεν περιορίστηκαν στα αεροσκάφη. Οι δύο χώρες προχωρούν σε νέα εταιρική σχέση ασφάλειας για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, με έμφαση στις κυβερνοεπιθέσεις και το σαμποτάζ.

Ο Μπέρναμ τόνισε ότι πρόκειται για κινδύνους που Βρετανία και Γερμανία αντιμετωπίζουν τακτικά και υποστήριξε ότι η κοινή δράση μπορεί να τις καταστήσει αποτελεσματικότερες.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ολοκληρώθηκε επίσης η διαδικασία επικύρωσης της Συνθήκης του Κένσιγκτον, η οποία προβλέπει βαθύτερη συνεργασία στην άμυνα, την ασφάλεια, την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανάπτυξη.

Το άνοιγμα στο Βερολίνο έχει και ευρωπαϊκή διάσταση

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συνέδεσε την επίσκεψη με την επιδίωξή του για στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόψει συνόδου κορυφής που τοποθετείται προς το τέλος του έτους.

Στο συνέδριο των Εργατικών τον προηγούμενο μήνα είχε δηλώσει ότι το Brexit είχε περισσότερα αρνητικά παρά θετικά αποτελέσματα και είχε δεσμευτεί να παρουσιάσει τις επιλογές για τη μελλοντική σχέση με την ΕΕ μετά τη σύνοδο.

Η πιθανή συμμετοχή της Γερμανίας στο GCAP θα αποτελούσε ένα ουσιαστικό βήμα αυτής της προσέγγισης στον αμυντικό τομέα. Προς το παρόν, το Λονδίνο έχει εκφράσει την πρόθεσή του· το επόμενο στάδιο είναι να φανεί αν αυτή μπορεί να μετατραπεί σε κοινή απόφαση με το Βερολίνο, τη Ρώμη και το Τόκιο.