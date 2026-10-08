Ένα διαφορετικό, πιο χαλαρό και χιουμοριστικό στιγμιότυπο μοιράστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με το κοινό κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Σαν Αντόνιο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε μια… γλωσσική παρατήρηση που του έκανε η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, με αφορμή τον τρόπο που πρόφερε τη λέξη «vegan».

Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία τού ζήτησε να προφέρει σωστά τη λέξη, καθώς ο ίδιος την είχε προφέρει διαφορετικά.

«Η σύζυγός μου μού είπε: “Κύριε, κάντε μου μια χάρη, παρακαλώ προφέρετε σωστά το vegan”», ανέφερε ο Τραμπ, προκαλώντας γέλιο στο ακροατήριο. Στη συνέχεια, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, πρόσθεσε: «Εγώ το είπα “βέιγκαν”. Πώς στο καλό να το ήξερα; Μου αρέσει η μπριζόλα».

Το χιουμοριστικό στιγμιότυπο Τραμπ – Μελάνια

Η αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στη Μελάνια και στους vegans προκάλεσε γέλιο στους παρευρισκόμενους, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιλέγει έναν πιο ανάλαφρο τόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εμφάνισης.

Trump: My wife told me, “Sir, do me a favor, please pronounce vegan properly.” I called it vaygan. How the hell would I know? I like steak. https://t.co/Iz71QPhE5T — Clash Report (@clashreport) October 7, 2026

Το στιγμιότυπο σημειώθηκε περίπου τέσσερις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί σειρά προεκλογικών εμφανίσεων ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Η αναφορά στη διαφωνία του με τη Μελάνια Τραμπ για την προφορά της λέξης «vegan» έδωσε μια πιο προσωπική και χιουμοριστική νότα στην εκδήλωση, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αυτοσαρκάζεται για την προτίμησή του στο κρέας.