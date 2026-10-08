Νέες πληροφορίες για την υπόθεση του Άουγκουστ Χάνινγκ, του συλληφθέντος πρώην επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών BND, αναφέρουν ότι πέρα από το Αζερμπαϊτζάν, μπορεί να διέρρεε πληροφορίες έναντι αμοιβής και στην Κίνα.

Το Der Spiegel έγραψε πως η γερμανική εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο πρώην αρχηγός της BND βρισκόταν σε «εντατική επικοινωνία με μέλος άλλης κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών» πέραν εκείνης του Αζερμπαϊτζάν και ότι για αρκετά χρόνια τού παρείχε πολιτικές πληροφορίες.

Μέρος αυτών των πληροφοριών, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, βασιζόταν σε υλικό που είχε λάβει από τον Μάνφρεντ Ντ., τον πρώην διευθυντή του γραφείου του, ο οποίος φέρεται, για χρόνια μετά την αποχώρηση του Χάνινγκ από την BND, να του προμήθευε εμπιστευτικά έγγραφα που προέρχονταν από τα ανώτερα κλιμάκια της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Der Spiegel, μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Χάνινγκ διατηρούσε επαφές με τον Γουάνγκ Τζιαντζένγκ, απόστρατο υποστράτηγο και διπλωμάτη με μακρά θητεία στη Γερμανία.

Ο Γουάνγκ είχε υπηρετήσει στην κινεζική αντιπροσωπεία στο Ανατολικό Βερολίνο από το 1987 έως το 1990 και επέστρεψε άλλες δύο φορές στη Γερμανία. Η τελευταία του θητεία ήταν ως στρατιωτικού ακολούθου και ολοκληρώθηκε το 2013. Θεωρείται ένας από τους ανθρώπους του κινεζικού κρατικού μηχανισμού με βαθιά γνώση της Γερμανίας.

Ακόμη και μετά την αποστρατεία του, ο Γουάνγκ συνέχισε να ασχολείται ενεργά με τη γερμανική πολιτική. Μετέφρασε στα κινεζικά τα απομνημονεύματα του Χανς Μόντροου, του προτελευταίου πρωθυπουργού της Ανατολικής Γερμανίας, τον οποίο συνόδευσε σε ταξίδι στην Κίνα το 2018. Ο Μόντροου τον είχε χαρακτηρίσει τότε «παλιό φίλο».

Ο Γουάνγκ μετέφρασε επίσης στα κινεζικά βιβλίο συνομιλιών με τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ. Στον πρόλογο, που χρονολογείται από τον Ιούλιο του 2017, ευχαριστούσε ρητά τον Χάνινγκ για τις «υποδείξεις και διευκρινίσεις» που του είχε προσφέρει. Την ίδια χρονιά, ο πρώην επικεφαλής της BND και ο Κινέζος στρατηγός φέρονται να συναντήθηκαν σε επίσημη εκδήλωση στην πόλη Χουαϊμπέι της ανατολικής Κίνας. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει τότε γνωστά, οι συζητήσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων θέματα συνεργασίας και οικονομικής ανάπτυξης, ενώ ο Χάνινγκ και ο Γουάνγκ επισκέφθηκαν από κοινού επιχειρήσεις της περιοχής.

Ακόμη και το 2023, τα ονόματα των δύο ανδρών περιλαμβάνονταν στον κατάλογο συμμετεχόντων σε ευρωκινεζική διάσκεψη. Παράλληλα, είχαν συμμετάσχει στο συμβουλευτικό όργανο γερμανοκινεζικού οικολογικού πάρκου στο Τσινγκτάο, όπου ο Γουάνγκ εμφανίζεται πλέον ως επίτιμο μέλος.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία δεν θέλησε να διευκρινίσει εάν η συγκεκριμένη σχέση του Χάνινγκ με τον Γουάνγκ αποτελεί μέρος της ποινικής έρευνας.

Ο δικηγόρος του πρώην επικεφαλής της BND, Λέον Κρούζε, απορρίπτει τις κατηγορίες της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας.

«Ο εντολέας μου διώκεται αδίκως», δήλωσε στο Spiegel. Η υπεράσπιση παραδέχεται ότι ο Χάνινγκ είχε στην κατοχή του εμπιστευτικά έγγραφα, αρνείται όμως ότι παρέδωσε τις πληροφορίες που περιείχαν σε τρίτους εις βάρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και, πολύ περισσότερο, ότι το έκανε έναντι αμοιβής. «Οι περαιτέρω έρευνες θα το αποδείξουν», ανέφερε ο δικηγόρος του.