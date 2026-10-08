Για μια συγγραφέα που έχει περάσει τη ζωή της αναζητώντας τις κατάλληλες λέξεις, η αντίδραση στη μεγαλύτερη λογοτεχνική διάκριση ήταν αφοπλιστικά σύντομη. «Είναι τρελό. Είναι όλοι τρελοί», είπε η Αν Κάρσον στην ισλανδική τηλεόραση, όταν κλήθηκε να σχολιάσει ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026.

Η 76χρονη Καναδή ποιήτρια, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια και ελληνίστρια βραβεύτηκε για ένα έργο που δύσκολα χωρά σε κατηγορίες. Η Σουηδική Ακαδημία αναγνώρισε την τόλμη και την ευρηματικότητά της, υπογραμμίζοντας ότι ο παιγνιώδης διάλογός της με την κλασική παράδοση δημιούργησε νέες μορφές στη σύγχρονη λογοτεχνία.

Just in! New Nobel Prize laureate in literature Anne Carson stands surprised in her kitchen in Reykjavík, Iceland. Stay tuned for our exclusive interview with her coming soon. Join us in congratulating our 2026 literature laureate – send your greetings in the comments. https://t.co/vateXOOBMp — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

Τα αρχαία ελληνικά μπήκαν στη ζωή της στο σχολικό διάλειμμα

Η σχέση της Κάρσον με την ελληνική γραμματεία ξεκίνησε από μια συνάντηση στο σχολείο. Μια καθηγήτρια λατινικών δέχτηκε να της κάνει μαθήματα αρχαίων ελληνικών την ώρα του μεσημεριανού διαλείμματος, ανοίγοντας έναν κόσμο που θα καθόριζε τη γραφή της.

Γεννημένη στο Τορόντο στις 21 Ιουνίου 1950, κόρη τραπεζικού υπαλλήλου και νοικοκυράς, η Κάρσον δεν ακολούθησε μια απολύτως ευθύγραμμη ακαδημαϊκή πορεία. Εγκατέλειψε δύο φορές το πανεπιστήμιο, επέστρεψε όμως και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της.

Αργότερα δίδαξε κλασικές σπουδές σε πανεπιστήμια του Καναδά και των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Η αρχαιότητα έγινε στα βιβλία της ένας τρόπος να μιλήσει για τον έρωτα, την επιθυμία, την απώλεια και την απόγνωση.

Από τον Γηρυόνη σε μια σύγχρονη ιστορία έρωτα

Το πρώτο της βιβλίο, «Eros the Bittersweet: An Essay», κυκλοφόρησε το 1986 και εξερευνούσε την έννοια του έρωτα στην αρχαία ελληνική ποίηση. Ήδη εκεί διακρινόταν ο τρόπος με τον οποίο θα συνέδεε τη φιλολογική γνώση με την προσωπική σκέψη και την ποιητική γραφή.

Η ευρύτερη αναγνώριση ήρθε με την «Αυτοβιογραφία του κόκκινου», το 1998. Στο μυθιστόρημα σε στίχους, ο μύθος του Γηρυόνη και του Ηρακλή μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη ιστορία ενηλικίωσης και ομόφυλου έρωτα.

Η Κάρσον επέστρεψε σε αυτόν τον κόσμο με το «Red Doc>», που κυκλοφόρησε το 2013 και της χάρισε το δεύτερο βραβείο ποίησης Griffin το 2014.

Όταν η Μέριλιν Μονρόε συνάντησε την Ελένη του Ευριπίδη

Η συνομιλία της με τους αρχαίους δεν περιορίζεται στην ποίηση ή στη μετάφραση. Στο «Norma Jeane Baker of Troy», το 2019, έφερε τη Μέριλιν Μονρόε δίπλα στη μυθική Ελένη, αντλώντας έμπνευση από την τραγωδία του Ευριπίδη.

Δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε το «The Trojan Women: A Comic», μια επανερμηνεία των «Τρωάδων» μέσα από τη μορφή του κόμικ.

Αυτές οι μετατοπίσεις χαρακτηρίζουν το έργο της: αρχαίο και σύγχρονο, δοκίμιο και ποίημα, θέατρο και εικόνα συναντιούνται χωρίς αυστηρά σύνορα.

Η συγγραφέας που προτιμά να μένει μακριά από τα φώτα

Παρά τη διεθνή αναγνώριση, η Κάρσον παραμένει ιδιαίτερα προστατευτική απέναντι στην ιδιωτική της ζωή. Σύμφωνα με το αφιέρωμα του Γαλλικού Πρακτορείου, προτιμά να απαντά σε συνεντεύξεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το σπίτι της στο Αν Άρμπορ του Μίσιγκαν, όπου ζει με τον σύζυγό της.

Το έργο της έχει κερδίσει τον θαυμασμό σημαντικών συγγραφέων και κριτικών, ανάμεσά τους η Άλις Μονρό, ο Μάικλ Οντάατζε, ο Χάρολντ Μπλουμ και η Σούζαν Σόνταγκ.

Η Σόνταγκ είχε δηλώσει στους New York Times ότι η Κάρσον ήταν από τους λίγους αγγλόφωνους συγγραφείς των οποίων θα διάβαζε οτιδήποτε έγραφαν. Ο Οντάατζε είχε ξεχωρίσει τον σπάνιο συνδυασμό ευφυΐας, πνεύματος και συναισθήματος στη δουλειά της.

Ακόμη και για εκείνη, οι λέξεις αντιστέκονται

Οι διακρίσεις δεν έχουν εξαφανίσει την αμφιβολία της απέναντι στη γραφή. Το 2013, μιλώντας στους New York Times, περιέγραφε τη δυσκολία να μεταφέρει κανείς μια σκέψη από την ασάφεια του ασυνείδητου σε γραμματική, σύνταξη και ανθρώπινο νόημα.

«Νιώθω ότι σκοντάφτω μέσα σε έννοιες υπερβολικά λεπτές για μένα», είχε πει.

Αυτή η διαρκής αναμέτρηση με τη γλώσσα βρίσκεται πίσω από μια λογοτεχνία που κάνει τις παλιές ιστορίες να ακούγονται ξανά επείγουσες. Με το Νόμπελ, αναγνωρίζεται μια συγγραφέας που έδειξε πόσο σύγχρονοι μπορούν να παραμένουν οι αρχαίοι Έλληνες όταν κάποιος τολμά να τους διαβάσει διαφορετικά.