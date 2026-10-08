Σοκάρει η περιγραφή ενός σέρφερ για την άγρια επίθεση που δέχτηκε από καρχαρία, καθώς έχασε το πόδι του από το γόνατο και κάτω.

Ο πυροσβέστης Mel Ismail στις 14 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε την παραλία Glenfield Beach στη Δυτική Αυστραλία για να δαμάσει τα κύματα, όταν δέχτηκε την επίθεση.

«Αρχικά νόμιζα ότι με χτύπησε ένα δελφίνι. Και ξαφνικά, μπαμ. Κάτι με άρπαξε και με τράβηξε κάτω από το νερό. Και ήξερα ότι ήταν καρχαρίας», είπε στο ABC και περιέγραψε τη στιγμή που αντίκρισε τον καρχαρία.

«Έφτασα σε ένα σημείο όπου είδα το μάτι του… ένα μεγάλο μαύρο μάτι. Μου έκλεισε το μάτι -τουλάχιστον έτσι πιστεύω- και μετά μου έκοψε το πόδι. Τότε κατάλαβα ότι μου είχε πάρει το πόδι», είπε ο Αυστραλός σέρφερ.

Παλεύοντας να σωθεί από τα σαγόνια του καρχαρία, ο Ismail τράβηξε τη σανίδα του από το λουρί που ήταν δεμένο στο πόδι του, αλλά δεν συνέβη τίποτα. «Ήταν απλώς ένα μούδιασμα, μια αίσθηση σαν να λείπει κάτι», είπε, σημειώνοντας ότι η σανίδα του άρχισε να επιπλέει μέσα σε αίμα, οπότε και αντιλήφθηκε πως τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά. «Σκέφτηκα ότι θα επιστρέψει για περισσότερο, άρα πρέπει να φύγω από εδώ», δήλωσε στο ABC.

Προσπαθώντας να σωθεί, έπιασε ένα κύμα που τον μετέφερε περίπου 20 μέτρα πιο κοντά στην ακτή και αντίκρισε έναν φίλο του που έσπευδε να τον βοηθήσει. Με τη βοήθειά του βγήκε στην ακτή και τότε ένα ζευγάρι έκανε αυτοσχέδιο τουρνικέ για να περιορίσει την αιμορραγία, ενώ δύο έφηβοι ειδοποίησαν ασθενοφόρο.

Οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν τον Mel Ismail, όχι όμως και το δεξί πόδι του, το οποίο έχασε από το γόνατο και κάτω.

Πλέον, παλεύει να αναρρώσει και επιθυμεί να επιστρέψει στη θάλασσα, καθώς δεν πτοείται, παρά τον σοβαρό ακρωτηριασμό του.