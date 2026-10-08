Στη σπουδαία Καναδή ποιήτρια, δοκιμιογράφο και μεταφράστρια, Αν Κάρσον (Anne Carson), απενέιμε σήμερα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Αν Κάρσον τιμήθηκε «για το τολμηρό και εφευρετικό έργο της, το οποίο, μέσα από έναν παιγνιώδη διάλογο με την κλασική παράδοση, έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία».

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The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” pic.twitter.com/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να ανακοινωθεί το Νόμπελ Ειρήνης και την ερχόμενη Δευτέρα το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών.