Καταδίωξη που θα μπορούσε να είναι σκηνή από ταινία δράσης εκτυλίχθηκε στην Ινδία, όταν ένας αστυνομικός βρέθηκε να κρατιέται από την οροφή ενός αυτοκινήτου, προσπαθώντας να εμποδίσει τη διαφυγή τριών υπόπτων για εμπόριο απαγορευμένων προϊόντων καπνού.

Οι ύποπτοι ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα, με τον αστυνομικό να παραμένει γαντζωμένος πάνω στο όχημα. Η απίστευτη καταδίωξη συνεχίστηκε για περίπου 40 χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο, ενώ οι εικόνες που κατέγραψαν οι ινδικές αρχές θυμίζουν σκηνή από ταινία δράσης.

Τελικά, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα. Ο αστυνομικός απομακρύνθηκε σώος, χωρίς να υποστεί σοβαρό τραυματισμό, ενώ οι τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν.

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