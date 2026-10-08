Καταδίωξη που θα μπορούσε να είναι σκηνή από ταινία δράσης εκτυλίχθηκε στην Ινδία, όταν ένας αστυνομικός βρέθηκε να κρατιέται από την οροφή ενός αυτοκινήτου, προσπαθώντας να εμποδίσει τη διαφυγή τριών υπόπτων για εμπόριο απαγορευμένων προϊόντων καπνού.
Οι ύποπτοι ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα, με τον αστυνομικό να παραμένει γαντζωμένος πάνω στο όχημα. Η απίστευτη καταδίωξη συνεχίστηκε για περίπου 40 χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο, ενώ οι εικόνες που κατέγραψαν οι ινδικές αρχές θυμίζουν σκηνή από ταινία δράσης.
Τελικά, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα. Ο αστυνομικός απομακρύνθηκε σώος, χωρίς να υποστεί σοβαρό τραυματισμό, ενώ οι τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν.
Δείτε βίντεο:
Authorities in India released video showing an officer clinging to the roof of an SUV during a pursuit of three people suspected of smuggling banned tobacco products. The vehicle was eventually intercepted and the three suspects were taken into custody. https://t.co/DqX3HDXBCi https://t.co/Pj9eoF9lOw— ABC News (@ABC) October 8, 2026