Συνομιλίες για να φέρουν έναν Αμερικανό επενδυτή στους αγωγούς Nord Stream, που προμήθευαν αέριο στη Γερμανία πριν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, διεξήγαγαν κορυφαίοι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσαν πέντε πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Στις συνομιλίες συμμετείχε ο Κίριλ Ντμίτριεφ, στενός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είπαν τα πρόσωπα αυτά.

Ο Κούσνερ, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια εκεχειρία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, θεωρεί πως οι μπίζνες έχουν κεντρικό ρόλο στην αποκατάσταση της ειρήνης. Μια τέτοια συμφωνία θα επέτρεπε σε Αμερικανούς επενδυτές να επωφεληθούν από τις ροές ενέργειας προς την Ευρώπη, μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Οι Ντμίτριεφ και Κούσνερ συναντήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στη Μόσχα και τη Νέα Υόρκη, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ενώ δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό συζήτησαν επ’ ευκαιρία για τους αγωγούς Nord Stream, το θέμα παραμένει στην ημερήσια διάταξη, είπαν στο Reuters δύο από τα πρόσωπα αυτά.

«Η διαπραγμάτευση των όποιων συμφωνιών θα πρέπει να γίνει από τη Ρωσία με την DFC (Εταιρεία Διεθνούς Αναπτυξιακής Χρηματοδότησης των ΗΠΑ) και το υπουργείο Οικονομικών και πρέπει να είναι επωφελής για τους φορολογουμένους και τις εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις συνομιλίες για τον αγωγό.

«Δεν υπήρξαν πρόσφατα συζητήσεις για τον Nord Stream», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία για να επαναληφθούν οι πωλήσεις ρωσικού αερίου στη Γερμανία, συναντήθηκε τον περασμένο μήνα με εκπροσώπους των αμερικανικών υπουργείων Ενέργειας και Οικονομικών, για να συζητήσουν ενδεχόμενες αμερικανορωσικές ενεργειακές πρωτοβουλίες. Εκπρόσωπος του Ντμίτριεφ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το πόσο ενδιαφέρεται η Ουάσινγκτον να επιδιώξει την επανάληψη των ροών ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στην Ευρώπη, παραμένει ασαφές.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως, δεδομένων των εμποδίων, μια συμφωνία δεν είναι πιθανή μεσοπρόθεσμα. Στους αγωγούς αερίου Nord Stream έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, κάτι που καθιστά παράνομη οποιαδήποτε επαναλειτουργία τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να άρει ή να χαλαρώσει τις αμερικανικές κυρώσεις, όμως αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου μήνα, αυτό μπορεί να καταστεί δυσκολότερο.