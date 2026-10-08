Με λόγια γεμάτα θαυμασμό αποχαιρετούν τη Μάργκαρετ Χάμιλτον άνθρωποι και φορείς που αναγνωρίζουν τη σπουδαία παρακαταθήκη της στην επιστήμη και την εξερεύνηση του Διαστήματος. Το MIT, όπου η ίδια πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη του λογισμικού για τις αποστολές Apollo, κάνει λόγο για μια γυναίκα «μπροστά από την εποχή της», ενώ συνεργάτες της υπογραμμίζουν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στην εξέλιξη της μηχανικής λογισμικού.

Ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Ισαακμαν, αποχαιρέτησε τη Μάργκαρετ Χάμιλτον, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή της στην υλοποίηση του προγράμματος Apollo και στις πρώτες αποστολές του ανθρώπου στη Σελήνη. Όπως σημείωσε «ο καλύτερος τρόπος για να την τιμήσουμε είναι να ξεκινήσουμε από εκεί όπου σταμάτησε η γενιά της και να μην σταματήσουμε ποτέ να προχωράμε προς το εμπρός».

Το πρόγραμμα Apollo επέτρεψε στις δεκαετίες του 1960 και 1970 στις Ηνωμένες Πολιτείες να νικήσουν τη Σοβιετική Ενωση στην κούρσα της Σελήνης.

Η αποστολή της Nasa Artémis 3, που θα στείλει αστροναύτες στη Σελήνη για πρώτη φορά από την τελευταία αποστολή Apollo το 1972 είναι προγραμματισμένη για το 2027 έπειτα από πολλές καθυστερήσεις.

Γεννημένη το 1936 στην Ιντιάνα, η Μάργκαρετ Χάμιλτον σπούδασε μαθηματικά και φιλοσοφία πριν εργαστεί στο τμήμα Μετεωρολογίας του MIT και στη συνέχεια για το πρώτο αμερικανικό αντιαεροπορικό σύστημα.

Το 1965, υποβάλλει αίτηση σε ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο, το «Instrumentation Lab», το οποίο ειδικεύεται στον σχεδιασμό αεροναυτικών οργάνων και αναζητά ειδικούς για την ανάπτυξη ενός προγράμματος υπολογιστή με στόχο «να στείλει έναν άνθρωπο στη Σελήνη».

Όταν προσλαμβάνεται ως πρώτη προγραμματίστρια του προγράμματος Apollo στο MIT, το αντιμετωπίζει ως πρόκληση. Το 1968 βρίσκεται επικεφαλής της ομάδας που επιφορτίζεται με το λογισμικό του διαστημικού προγράμματος.

Η εμβληματική επιστήμονας, που τιμήθηκε το 2016 με το Προεδρικό Μετάλλιο της Τιμής από τον Μπαράκ Ομπάμα σε τελετή στον Λευκό Οίκο, έμεινε στη μνήμη του μεγάλου κοινού από τη γνωστή φωτογραφία που την εμφανίζει με τα στρογγυλά της γυαλιά και το διάπλατο χαμόγελο δίπλα σε μία στοίβα χαρτιών του κώδικα Πληροφορικής που έφθανε στο ύψος της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.