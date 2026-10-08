Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος ενός μέλους του Βασιλικού Ναυτικού βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφαλείας, επειδή φέρεται ότι απέκτησε απόρρητες πληροφορίες και ετοιμαζόταν να τις αποκαλύψει προς όφελος μιας ξένης δύναμης.

Σε βάρος του 24χρονου Τέντι Γιανγκ απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες και πρόκειται να εμφανιστεί αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου.

Η αστυνομία δεν κατονόμασε την ξένη δύναμη με την οποία σχετίζονται οι κατηγορίες.

Αυτές είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες σε βάρος εν ενεργεία μέλους των ενόπλων δυνάμεων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοικητής, Έλεν Φλάναγκαν, η επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας.

«Έχουμε εργαστεί υπερβολικά στενά με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς συναδέλφους στο υπουργείο Άμυνας κατά την εξέλιξη της έρευνάς μας για να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να περιοριστούν πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με αυτό το θέμα», προσθέτει η ίδια.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι κατηγορίες δεν συνδέονται με την πρόσφατη έρευνα σχετικά με το περιστατικό στην αεροπορική βάση της RAF Φέρφορντ, το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι αφορά πιθανή επίθεση του Ιράν με drone.