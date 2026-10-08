Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Ριάντ, μετά τις ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας αναστάτωση και οδηγώντας μαθητές διεθνών σχολείων και διπλωμάτες σε καταφύγια, την ώρα που κλιμακώνεται η σύγκρουση με τους Χούθι της Υεμένης.

Την Τετάρτη οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις εναντίον δύο αεροδρομίων της χώρας.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθι, που ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης Σανάα και μεγάλες περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας, και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο, έπειτα από χρόνια σχετικής ηρεμίας, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Έκτοτε οι φιλοϊρανοί αντάρτες βομβαρδίζουν τακτικά στρατιωτικές και πετρελαΪκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ηγείται ενός στρατιωτικού συνασπισμού που στηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης.

Σήμερα οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για μια νέα επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, λέγοντας ότι επαναλαμβάνουν “για τελευταία φορά” την έκκλησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τη Σαουδική Αραβία.

Δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν λίγο αργότερα σειρά εκρήξεων, σε ένα από τα πιο βίαια περιστατικά απτό την έναρξη του περιφερειακού πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Διπλωμάτες έσπευσαν σε ασφαλή τοποθεσία στη διπλωματική συνοικία του Ριάντ. Διεθνή σχολεία έλαβαν επίσης προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, και σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές βρήκαν καταφύγιο σε υπόγεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην επιχειρηματική συνοικία του Ριάντ εταιρείες ζήτησαν την απομάκρυνση του προσωπικού, δήλωσαν δύο εργαζόμενοι στο AFP.