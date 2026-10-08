Η 13χρονη, Έλα Μάρεϊ, είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Ήταν ταλαντούχα στο ράγκμπι, διέθετε χιούμορ και μπορούσε να ασχοληθεί σχεδόν με τα πάντα. Όμως, μετά από μια σειρά τραγικών γεγονότων, μεταξύ αυτών και τον θάνατο μιας στενής φίλης της από το σχολείο, η έφηβη από το Σίρνες του Κεντ της Αγγλίας άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρή επιδείνωση της ψυχικής της υγείας.

Η Έλα είχε απευθυνθεί επανειλημμένα σε επαγγελματίες υγείας, ζητώντας βοήθεια. Στις 15 Νοεμβρίου 2023, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της στο σπίτι, περίπου 45 λεπτά μετά την επίσκεψη μιας νοσηλεύτριας. Μεταφέρθηκε στο King’s College Hospital, όπου πέθανε την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun.

Η μητέρα της, η 39χρονη Νάταλι Τζέιμς, μητέρα έξι παιδιών, δίνει πλέον μάχη για αλλαγές στο σύστημα, ζητώντας να γίνει υποχρεωτική η αξιολόγηση κινδύνου αυτοκτονίας όταν ένας ανήλικος δηλώνει ότι θέλει να πεθάνει. Το σχετικό ψήφισμα, που ξεκίνησε η φίλη της Έλα, Ντέιζι Σάνλεϊ, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 15.000 υπογραφές και η συλλογή υπογραφών ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου.

«Η Έλα έκανε όλα όσα της λέμε να κάνει. Τι άλλο θα έπρεπε να είχε κάνει; Τι θα χρειαζόταν για να τους τραβήξει την προσοχή;», δήλωσε η Νάταλι. Η τετραήμερη έρευνα για τον θάνατο της 13χρονης, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 στο Μέιντστοουν, ανέδειξε τις συνθήκες που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Η μαθήτρια της ένατης τάξης στο Highsted Grammar School είχε εκφράσει στο σχολείο την επιθυμία να βάλει τέλος στη ζωή της. Το σχολείο ενημέρωσε το Medway Maritime Hospital τον Νοέμβριο του 2023, όπου την εξέτασε παιδιατρική νοσηλεύτρια.

Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (CAMHS), όπου νοσηλευτής ψυχικής υγείας την χαρακτήρισε «μέτριου κινδύνου». Η Έλα επέστρεψε στο σπίτι με σχέδιο κατ’ οίκον φροντίδας και την επόμενη ημέρα την επισκέφθηκε άλλη νοσηλεύτρια.

Η μητέρα της θυμάται ότι η διάθεση της κόρης της είχε αλλάξει δραματικά. Η νοσηλεύτρια ζήτησε να βγει μαζί με την Έλα για έναν περίπατο, ώστε να μπορέσει να μιλήσει πιο άνετα ιδιωτικά. Όταν επέστρεψαν περίπου 30 λεπτά αργότερα, η νοσηλεύτρια φέρεται να έκρινε ότι η Έλα δεν πληρούσε τα κριτήρια για εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Μόνο κατά την έρευνα η οικογένεια έμαθε τι είχε αποκαλύψει η Έλα στη σύντομη συνομιλία. Είχε πει ότι είχε «παραιτηθεί», ότι είχε προσπαθήσει τα πάντα και ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει, ζητώντας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Είχε, επίσης, δηλώσει ότι φοβόταν πως θα έκανε κακό στον εαυτό της ή σε κάποιον άλλο.

Η ιατροδικαστής, Κάθριν Γουντ, χαρακτήρισε «απίστευτο» το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση κινδύνου. Όπως τόνισε, υπήρξε «σαφής αποτυχία» να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Έλα και, αν είχε γίνει η σωστή αξιολόγηση, θα είχε χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου.

Μετά την επιστροφή της στο σπίτι, η Έλα έλεγξε τον αδελφό της, με τον οποίο ήταν πολύ δεμένη, και στη συνέχεια πήγε επάνω. Λιγότερο από 45 λεπτά μετά την επίσκεψη της νοσηλεύτριας, έβαλε τέλος στη ζωή της.

Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, η Νάταλι συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις. «Νιώθω σαν να ζω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Σαν να έχει συμβεί σε κάποιον άλλον. Όχι σε εμένα», είπε.

Στην έκθεση «Prevention of Future Deaths», η ιατροδικαστής, Κάθριν Γουντ, κατέληξε ότι υπήρξε «αποτυχία να πραγματοποιηθεί επαρκής αξιολόγηση κινδύνου» την ημέρα του θανάτου της Έλα. Πρόσθεσε ότι, αν είχαν ληφθεί μέτρα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του σχολείου, των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας όταν η Έλα πήγε στα επείγοντα, «μπορεί σήμερα να ήταν ζωντανή».