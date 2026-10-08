Η σύλληψη του πρώην επικεφαλής της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND), Αύγκουστ Χάνινγκ, με την κατηγορία της κατασκοπείας και της απόπειρας εσχάτης προδοσίας, προκαλεί σοβαρούς τριγμούς στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, την ώρα που το Βερολίνο επιχειρεί να ενισχύσει τις δυνατότητές τους απέναντι στις απειλές από τη Ρωσία και άλλες χώρες.

Ο Χάνινγκ, ο οποίος είχε ηγηθεί της BND από το 1998 έως το 2005, είχε κάποτε χαρακτηρίσει την υπηρεσία που διοικούσε ως «χορτοφάγο των υπηρεσιών πληροφοριών», περιγράφοντάς την ως μια υπηρεσία που βρίσκεται ανάμεσα σε ισχυρότερους και λιγότερο δεσμευμένους από κανόνες, «σαρκοφάγους» ομολόγους της.

Η υπόθεση έρχεται σε ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για το Βερολίνο, καθώς η γερμανική κυβέρνηση επιδιώκει να διευρύνει τις αρμοδιότητες της BND, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις απειλές από τη Ρωσία. Η Γερμανία έχει κατηγορήσει τη Μόσχα ότι έστειλε ένοπλο drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας το φετινό καλοκαίρι, ενώ δυτικοί αξιωματούχοι ασφαλείας υποστηρίζουν ότι η αποτυχημένη επίθεση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο «σκιώδη πόλεμο» που η Ρωσία διεξάγει ολοένα και πιο ανοιχτά εναντίον της Ευρώπης.

«Στον κόσμο των υπηρεσιών πληροφοριών, τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα», δήλωσε ο Ρόντεριχ Κίζεβετερ, συντηρητικός βουλευτής και πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εποπτείας των υπηρεσιών πληροφοριών. Όπως τόνισε, οι υπηρεσίες πρέπει να απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη τόσο των πολιτών όσο και των εταίρων τους και αυτή η εμπιστοσύνη «πρέπει τώρα να αποκατασταθεί επειγόντως».

Νέες αμφιβολίες για την BND

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει νέες αμφιβολίες για την αξιοπιστία της BND και την ικανότητά της να αντιμετωπίζει τις απειλές από τη Ρωσία. Γερμανοί βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να ενισχύσει την επιχειρησιακή ασφάλεια των υπηρεσιών πληροφοριών και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των συμμάχων μετά τη σύλληψη του Χάνινγκ.

Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της BND, το οποίο αναμένει την έγκριση του κοινοβουλίου, θα έδινε στην υπηρεσία τη δυνατότητα να απαντά σε κυβερνοεπιθέσεις, να αναζητά πιο επιθετικά πληροφορίες στο εξωτερικό και να χρησιμοποιεί βία για την προστασία εγκαταστάσεων και υποδομών της στο εσωτερικό από απειλές, όπως τα drones.

Μια τέτοια αλλαγή θα αποτελούσε σημείο καμπής για μια υπηρεσία της οποίας οι αρμοδιότητες είναι σήμερα πολύ πιο περιορισμένες σε σύγκριση με εκείνες των αντίστοιχων υπηρεσιών των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας και του Ισραήλ. Η BND μπορεί σήμερα να συλλέγει πληροφορίες, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επιθετικές μυστικές επιχειρήσεις, όπως κυβερνοπόλεμο, σαμποτάζ, επιχειρήσεις παραπληροφόρησης ή στοχευμένες δολοφονίες, ενώ δεν μπορεί να προχωρά ούτε σε συλλήψεις εντός ή εκτός Γερμανίας. Ακόμη και μετά την προτεινόμενη μεταρρύθμιση, αρκετές από αυτές τις εξουσίες θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται εκτός της εμβέλειάς της.

Η προσπάθεια ενίσχυσης της BND εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Γερμανίας να προετοιμαστεί καλύτερα για αυτό που θεωρείται αυξανόμενη απειλή από τη Μόσχα. Η χώρα επανεξοπλίζεται με ταχύ ρυθμό, με στόχο τελικά να διαθέτει τις μεγαλύτερες συμβατικές ένοπλες δυνάμεις στην Ευρώπη.

Η σύλληψη μπορεί να αλλάξει το νομοσχέδιο

Η σύλληψη της Τρίτης έδωσε νέα επιχειρήματα σε στελέχη της κυβέρνησης που αντιμετώπιζαν ήδη με επιφυλακτικότητα τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της BND, σύμφωνα με ανώτερο βουλευτή του κυβερνητικού συνασπισμού. Όπως ανέφερε, αυτό σημαίνει ότι το νομοσχέδιο ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθεί σημαντικά πριν εγκριθεί.

Ο Μαρκ Χένριχμαν, πρόεδρος της επιτροπής κοινοβουλευτικής εποπτείας των υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσε ότι οι βουλευτές θα πρέπει να «συζητήσουν τι επιτρέπεται να κάνουν, μετά το τέλος της θητείας τους, τα άτομα στα οποία έχουν εμπιστευθεί διαβαθμισμένες πληροφορίες».

Ο Χάνινγκ και ο φερόμενος συνεργός του τέθηκαν την Τετάρτη υπό προσωρινή κράτηση με απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Χάνινγκ χρησιμοποίησε παρανόμως αποκτημένες διαβαθμισμένες πληροφορίες για να αποκομίσει χρήματα στον ιδιωτικό τομέα για περισσότερο από μία δεκαετία μετά την αποχώρησή του από τη δημόσια υπηρεσία. Ο ίδιος ίδρυσε συμβουλευτική εταιρεία το 2010.

Οι δικηγόροι του Χάνινγκ δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο. Η BND δήλωσε την Τρίτη ότι ουδέποτε έκανε συμβιβασμούς σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας.

Οι φόβοι για διείσδυση της Ρωσίας

«Βρισκόμαστε στο στόχαστρο της Ρωσίας», δήλωσε ο Κωνσταντίν φον Νοτς, βουλευτής των Πρασίνων και μέλος της επιτροπής εποπτείας. Όπως πρόσθεσε, εάν πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να προσφέρουν χωρίς περιορισμούς τις υπηρεσίες τους μέσω δικών τους συμβουλευτικών επιχειρήσεων, «αυτό ανοίγει μια πιθανή πόρτα στους εχθρούς μας για να επιχειρήσουν να διεισδύσουν».

Το 2023, η επιτροπή είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να αυστηροποιήσει τους κανόνες που διέπουν τη μετάβαση πρώην αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικό έγγραφο του 2023 που εξέτασε η «Wall Street Journal», οι πρώην αξιωματούχοι θα έπρεπε να λαμβάνουν έγκριση πριν αναλάβουν δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα, ενώ θα καθορίζονταν σαφείς κανόνες για το τι δεν θα μπορούσαν να κάνουν και ποιους δεν θα έπρεπε να συμβουλεύουν.

Ο φον Νοτς δήλωσε ότι υπάρχει σχετικά ευρεία συμφωνία μεταξύ των βουλευτών πως η BND χρειάζεται νέες αρμοδιότητες, αλλά πλέον το νομοσχέδιο θα πρέπει να αξιοποιηθεί και για να κλείσει το κενό ασφαλείας που ανέδειξε η υπόθεση Χάνινγκ. Ο Κίζεβετερ συμφώνησε, υποστηρίζοντας ότι η προτεινόμενη νομοθεσία θα πρέπει να συνοδεύεται από δεσμευτικούς κανόνες για τις δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα πρώην ανώτατων δημοσίων υπαλλήλων.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι κατηγορίες σε βάρος του Χάνινγκ και του φερόμενου συνεργού του αντιμετωπίζονται με μεγάλη σοβαρότητα, αλλά δεν θα πρέπει να επηρεάσουν την προτεινόμενη μεταρρύθμιση της BND.

Οι αμφιλεγόμενες ρίζες της BND

Η BND έχει αμφιλεγόμενη ιστορία από την ίδρυσή της, καθώς δημιουργός της ήταν ο Ράινχαρντ Γκέλεν, πρώην υποστράτηγος της Βέρμαχτ που είχε υπηρετήσει υπό τον Αδόλφο Χίτλερ. Ο Γκέλεν, ο οποίος είχε την υποστήριξη των Αμερικανών, παρέδωσε πολύτιμο όγκο πληροφοριών για τη Σοβιετική Ένωση που είχε συγκεντρωθεί επί ναζιστικού καθεστώτος και στη συνέχεια στρατολόγησε μέλη των SS και της Γκεστάπο που είχαν αποφύγει τη διαδικασία αποναζιστικοποίησης. Η αξιοποίηση προσωπικού από την προπολεμική περίοδο βοήθησε επίσης την οργάνωση του Γκέλεν να δημιουργήσει δίκτυο στη Μέση Ανατολή.

Από εργαλείο των δυνάμεων κατοχής, η οργάνωση μετατράπηκε τη δεκαετία του 1950 στην BND, την επίσημη υπηρεσία πληροφοριών της νεοσύστατης Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου απέκτησε γρήγορα υψηλή εκτίμηση μεταξύ των δυτικών ομολόγων της για τις πληροφορίες που παρείχε σχετικά με την εσωτερική λειτουργία και τη στρατιωτική ετοιμότητα της Σοβιετικής Ρωσίας και των δορυφορικών κρατών της στην Ανατολική Ευρώπη.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της υπηρεσίας ήταν η επιχείρηση «Ρουμπίκον», κατά την οποία η BND και η CIA κατάφεραν να αποκωδικοποιούν τις μυστικές επικοινωνίες περισσότερων από 100 κυβερνήσεων, μέσω μιας ελβετικής εταιρείας κρυπτογράφησης που ονομαζόταν Crypto AG.

Τα προβλήματα μετά τον Ψυχρό Πόλεμο

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης σηματοδότησαν αλλαγή στην πορεία της υπηρεσίας, η οποία δυσκολεύτηκε να βρει νέο λόγο ύπαρξης και να αναπτύξει εκ νέου τις δυνατότητές της απέναντι στις νέες απειλές.

Παράλληλα, οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στην BND από το γερμανικό Σύνταγμα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν αυστηρότεροι υπό την πίεση του κοινοβουλίου και των δικαστηρίων. Το 2020, το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι μη Γερμανοί πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό απολαμβάνουν τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα προστασίας από τη μυστική παρακολούθηση με τους Γερμανούς πολίτες. Η απόφαση περιόρισε δραστικά τη δυνατότητα της υπηρεσίας να συλλέγει μυστικά δεδομένα σημάτων επικοινωνίας εκτός Γερμανίας.

Μέχρι πρόσφατα, η απροθυμία να προσλαμβάνει προσωπικό εκτός των καθιερωμένων επαγγελματικών διαδρομών στις στρατιωτικές και υπηρεσίες ασφαλείας δυσκόλευε την προσαρμογή της BND σε νέες απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και η τρομοκρατία. Την ίδια στιγμή, νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια επιβράδυναν τη λειτουργία της. Ο σημερινός πρόεδρος της BND, Μάρτιν Γιέγκερ, έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα.

Οι αποτυχίες απέναντι στη Ρωσία

Μεταξύ των σημαντικότερων αποτυχιών της BND ήταν η αρχική αδυναμία της να αντιληφθεί την έκταση της εχθρικής στροφής της Ρωσίας απέναντι στη Δύση υπό τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Όταν ένας Τσετσένος ακτιβιστής δολοφονήθηκε στο κέντρο του Βερολίνου το 2019, αναλυτές της BND αρχικά αμφέβαλλαν ότι πίσω από τη δολοφονία βρισκόταν η Μόσχα, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο της υπηρεσίας.

Τρία χρόνια αργότερα, η BND απέτυχε να προβλέψει ότι η Ρωσία θα εισέβαλε στο σύνολο της Ουκρανίας. Όταν ξεκίνησε η εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022, ο τότε πρόεδρος της BND, Μπρούνο Καλ, βρισκόταν στο Κίεβο για συναντήσεις και χρειάστηκε να απομακρυνθεί από την Ουκρανία οδικώς.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η BND περιόρισε τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της κατασκοπείας, με αποτέλεσμα να γίνει πιο ευάλωτη στη διείσδυση εχθρικών υπηρεσιών. Τα τελευταία χρόνια υπέστη μια σειρά διαρροών, με τις συνέπειες να κυμαίνονται από περιορισμένες έως καταστροφικές.

Στα τέλη του 2022, η αστυνομία συνέλαβε ανώτερο αξιωματικό της BND, ο οποίος είχε εργαστεί στον τομέα των σημάτων επικοινωνίας και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με την Ουκρανία, με την υποψία ότι παρέδιδε πληροφορίες στη Ρωσία.

Η υπόθεση αυτή ακολούθησε την καταδίκη, το 2016, ενός κατώτερου υπαλλήλου της BND, στον οποίο δικαστήριο του Μονάχου επέβαλε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών επειδή πούλησε πληροφορίες στις ΗΠΑ και προσφέρθηκε να κατασκοπεύσει για λογαριασμό της Ρωσίας.

«Ο Γιέγκερ έχει τώρα να κάνει πολλή διπλωματική δουλειά στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών», δήλωσε ο βουλευτής Κίζεβετερ, προκειμένου να καθησυχάσει τους συμμάχους και να τους διαβεβαιώσει ότι έχει τον έλεγχο της υπηρεσίας του.